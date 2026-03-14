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SHM: SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF

47.68 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SHM за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.63, а максимальная — 47.75.

Следите за динамикой SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHM сегодня?

SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF (SHM) сегодня оценивается на уровне 47.68. Инструмент торгуется в пределах 47.63 - 47.75, вчерашнее закрытие составило 47.74, а торговый объем достиг 626. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF?

SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.52% и USD. Отслеживайте движения SHM на графике в реальном времени.

Как купить акции SHM?

Вы можете купить акции SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF (SHM) по текущей цене 47.68. Ордера обычно размещаются около 47.68 или 47.98, тогда как 626 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHM?

Инвестирование в SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.50 - 48.48 и текущей цены 47.68. Многие сравнивают 0.23% и -1.29% перед размещением ордеров на 47.68 или 47.98. Изучайте ежедневные изменения цены SHM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF (SHM) за последний год составила 48.48. Акции заметно колебались в пределах 47.50 - 48.48, сравнение с 47.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF (SHM) за год составила 47.50. Сравнение с текущими 47.68 и 47.50 - 48.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHM?

В прошлом SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.74 и -1.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.63 47.75
Годовой диапазон
47.50 48.48
Предыдущее закрытие
47.74
Open
47.74
Bid
47.68
Ask
47.98
Low
47.63
High
47.75
Объем
626
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
-1.29%
Годовое изменение
-1.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%