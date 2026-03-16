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SHM: SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF

47.71 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHM汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.69和高点47.74进行交易。

关注SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

SHM新闻

常见问题解答

SHM股票今天的价格是多少？

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票今天的定价为47.71。它在47.69 - 47.74范围内交易，昨天的收盘价为47.68，交易量达到200。SHM的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票是否支付股息？

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF目前的价值为47.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪SHM走势。

如何购买SHM股票？

您可以以47.71的当前价格购买SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票。订单通常设置在47.71或48.01附近，而200和-0.06%显示市场活动。立即关注SHM的实时图表更新。

如何投资SHM股票？

投资SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF需要考虑年度范围47.50 - 48.48和当前价格47.71。许多人在以47.71或48.01下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SHM价格图表，了解每日变化。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF的最高价格是48.48。在47.50 - 48.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF的绩效。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF（SHM）的最低价格为47.50。将其与当前的47.71和47.50 - 48.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHM股票是什么时候拆分的？

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.68和-1.46%中可见。

日范围
47.69 47.74
年范围
47.50 48.48
前一天收盘价
47.68
开盘价
47.74
卖价
47.71
买价
48.01
最低价
47.69
最高价
47.74
交易量
200
日变化
0.06%
月变化
0.29%
6个月变化
-1.23%
年变化
-1.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%