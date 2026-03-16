SHM股票今天的价格是多少？ SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票今天的定价为47.71。它在47.69 - 47.74范围内交易，昨天的收盘价为47.68，交易量达到200。SHM的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票是否支付股息？ SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF目前的价值为47.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.46%和USD。实时查看图表以跟踪SHM走势。

如何购买SHM股票？ 您可以以47.71的当前价格购买SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票。订单通常设置在47.71或48.01附近，而200和-0.06%显示市场活动。立即关注SHM的实时图表更新。

如何投资SHM股票？ 投资SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF需要考虑年度范围47.50 - 48.48和当前价格47.71。许多人在以47.71或48.01下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SHM价格图表，了解每日变化。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF的最高价格是48.48。在47.50 - 48.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF的绩效。

SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF股票的最低价格是多少？ SPDR 纽文彭博巴克莱短期市政债 ETF（SHM）的最低价格为47.50。将其与当前的47.71和47.50 - 48.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。