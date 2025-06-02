Валюты / SHIP
SHIP: Seanergy Maritime Holdings Corp
8.64 USD 0.20 (2.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHIP за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.61, а максимальная — 8.84.
Следите за динамикой Seanergy Maritime Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SHIP
Дневной диапазон
8.61 8.84
Годовой диапазон
4.78 12.50
- Предыдущее закрытие
- 8.84
- Open
- 8.84
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Low
- 8.61
- High
- 8.84
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 12.65%
- 6-месячное изменение
- 33.75%
- Годовое изменение
- -29.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.