Валюты / SHBI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SHBI: Shore Bancshares Inc
16.86 USD 0.18 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHBI за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.77, а максимальная — 17.06.
Следите за динамикой Shore Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHBI
- Are Investors Undervaluing Shore Bancshares (SHBI) Right Now?
- Shore Bancshares: Under The Radar With Reasonable Valuation (NASDAQ:SHBI)
- Shore Bancshares earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beat the Market the Zacks Way: Curtiss-Wright, Oracle, Starbucks in Focus
- Shore Bancshares (SHBI) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Shore Bancshares director John Lamon acquires $3,638 in stock
- Shore Bancshares director Dawn Willey buys $14,578 in stock
- Shore Bancshares director Esther Streete acquires $437 in shares
Дневной диапазон
16.77 17.06
Годовой диапазон
11.47 17.61
- Предыдущее закрытие
- 17.04
- Open
- 17.06
- Bid
- 16.86
- Ask
- 17.16
- Low
- 16.77
- High
- 17.06
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- 25.26%
- Годовое изменение
- 21.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.