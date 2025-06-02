Währungen / SHBI
SHBI: Shore Bancshares Inc
17.45 USD 0.41 (2.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHBI hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.10 bis zu einem Hoch von 17.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shore Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SHBI News
- Are Investors Undervaluing Shore Bancshares (SHBI) Right Now?
- Shore Bancshares: Under The Radar With Reasonable Valuation (NASDAQ:SHBI)
- Shore Bancshares earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beat the Market the Zacks Way: Curtiss-Wright, Oracle, Starbucks in Focus
- Shore Bancshares (SHBI) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Shore Bancshares director John Lamon acquires $3,638 in stock
- Shore Bancshares director Dawn Willey buys $14,578 in stock
- Shore Bancshares director Esther Streete acquires $437 in shares
Tagesspanne
17.10 17.49
Jahresspanne
11.47 17.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.04
- Eröffnung
- 17.16
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Tief
- 17.10
- Hoch
- 17.49
- Volumen
- 447
- Tagesänderung
- 2.41%
- Monatsänderung
- 2.89%
- 6-Monatsänderung
- 29.64%
- Jahresänderung
- 25.36%
