SHBI: Shore Bancshares Inc

17.21 USD 0.24 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHBI ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.14 e ad un massimo di 17.67.

Segui le dinamiche di Shore Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
17.14 17.67
Intervallo Annuale
11.47 17.67
Chiusura Precedente
17.45
Apertura
17.47
Bid
17.21
Ask
17.51
Minimo
17.14
Massimo
17.67
Volume
412
Variazione giornaliera
-1.38%
Variazione Mensile
1.47%
Variazione Semestrale
27.86%
Variazione Annuale
23.64%
