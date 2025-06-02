Valute / SHBI
SHBI: Shore Bancshares Inc
17.21 USD 0.24 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHBI ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.14 e ad un massimo di 17.67.
Segui le dinamiche di Shore Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHBI News
- Are Investors Undervaluing Shore Bancshares (SHBI) Right Now?
- Shore Bancshares: Under The Radar With Reasonable Valuation (NASDAQ:SHBI)
- Shore Bancshares earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Shore Bancshares (SHBI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Beat the Market the Zacks Way: Curtiss-Wright, Oracle, Starbucks in Focus
- Shore Bancshares (SHBI) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Shore Bancshares director John Lamon acquires $3,638 in stock
- Shore Bancshares director Dawn Willey buys $14,578 in stock
- Shore Bancshares director Esther Streete acquires $437 in shares
Intervallo Giornaliero
17.14 17.67
Intervallo Annuale
11.47 17.67
- Chiusura Precedente
- 17.45
- Apertura
- 17.47
- Bid
- 17.21
- Ask
- 17.51
- Minimo
- 17.14
- Massimo
- 17.67
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- 27.86%
- Variazione Annuale
- 23.64%
20 settembre, sabato