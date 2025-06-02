货币 / SHBI
SHBI: Shore Bancshares Inc
17.03 USD 0.17 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHBI汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点16.91和高点17.36进行交易。
关注Shore Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SHBI新闻
日范围
16.91 17.36
年范围
11.47 17.61
- 前一天收盘价
- 16.86
- 开盘价
- 16.98
- 卖价
- 17.03
- 买价
- 17.33
- 最低价
- 16.91
- 最高价
- 17.36
- 交易量
- 324
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 26.52%
- 年变化
- 22.34%
