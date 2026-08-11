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SGRT: SMART Earnings Growth 30 ETF
Курс SGRT за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.47, а максимальная — 31.94.
Следите за динамикой SMART Earnings Growth 30 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SGRT сегодня?
SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) сегодня оценивается на уровне 31.54. Инструмент торгуется в пределах 31.47 - 31.94, вчерашнее закрытие составило 31.37, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGRT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMART Earnings Growth 30 ETF?
SMART Earnings Growth 30 ETF в настоящее время оценивается в 31.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 54.05% и USD. Отслеживайте движения SGRT на графике в реальном времени.
Как купить акции SGRT?
Вы можете купить акции SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) по текущей цене 31.54. Ордера обычно размещаются около 31.54 или 31.84, тогда как 19 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGRT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SGRT?
Инвестирование в SMART Earnings Growth 30 ETF предполагает учет годового диапазона 20.35 - 38.37 и текущей цены 31.54. Многие сравнивают 3.78% и 8.85% перед размещением ордеров на 31.54 или 31.84. Изучайте ежедневные изменения цены SGRT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SMART Earnings Growth 30 ETF?
Самая высокая цена SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) за последний год составила 38.37. Акции заметно колебались в пределах 20.35 - 38.37, сравнение с 31.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMART Earnings Growth 30 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SMART Earnings Growth 30 ETF?
Самая низкая цена SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) за год составила 20.35. Сравнение с текущими 31.54 и 20.35 - 38.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGRT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SGRT?
В прошлом SMART Earnings Growth 30 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.37 и 54.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.37
- Open
- 31.51
- Bid
- 31.54
- Ask
- 31.84
- Low
- 31.47
- High
- 31.94
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 3.78%
- 6-месячное изменение
- 8.85%
- Годовое изменение
- 54.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%