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SGRT: SMART Earnings Growth 30 ETF

31.54 USD 0.17 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SGRT за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.47, а максимальная — 31.94.

Следите за динамикой SMART Earnings Growth 30 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SGRT сегодня?

SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) сегодня оценивается на уровне 31.54. Инструмент торгуется в пределах 31.47 - 31.94, вчерашнее закрытие составило 31.37, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGRT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMART Earnings Growth 30 ETF?

SMART Earnings Growth 30 ETF в настоящее время оценивается в 31.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 54.05% и USD. Отслеживайте движения SGRT на графике в реальном времени.

Как купить акции SGRT?

Вы можете купить акции SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) по текущей цене 31.54. Ордера обычно размещаются около 31.54 или 31.84, тогда как 19 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGRT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SGRT?

Инвестирование в SMART Earnings Growth 30 ETF предполагает учет годового диапазона 20.35 - 38.37 и текущей цены 31.54. Многие сравнивают 3.78% и 8.85% перед размещением ордеров на 31.54 или 31.84. Изучайте ежедневные изменения цены SGRT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SMART Earnings Growth 30 ETF?

Самая высокая цена SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) за последний год составила 38.37. Акции заметно колебались в пределах 20.35 - 38.37, сравнение с 31.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMART Earnings Growth 30 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SMART Earnings Growth 30 ETF?

Самая низкая цена SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) за год составила 20.35. Сравнение с текущими 31.54 и 20.35 - 38.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGRT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SGRT?

В прошлом SMART Earnings Growth 30 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.37 и 54.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.47 31.94
Годовой диапазон
20.35 38.37
Предыдущее закрытие
31.37
Open
31.51
Bid
31.54
Ask
31.84
Low
31.47
High
31.94
Объем
19
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
3.78%
6-месячное изменение
8.85%
Годовое изменение
54.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%