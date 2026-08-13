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SGRT: SMART Earnings Growth 30 ETF

31.51 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SGRT汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.62进行交易。

关注SMART Earnings Growth 30 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SGRT股票今天的价格是多少？

SMART Earnings Growth 30 ETF股票今天的定价为31.51。它在31.41 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.54，交易量达到35。SGRT的实时价格图表显示了这些更新。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票是否支付股息？

SMART Earnings Growth 30 ETF目前的价值为31.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注53.90%和USD。实时查看图表以跟踪SGRT走势。

如何购买SGRT股票？

您可以以31.51的当前价格购买SMART Earnings Growth 30 ETF股票。订单通常设置在31.51或31.81附近，而35和-0.13%显示市场活动。立即关注SGRT的实时图表更新。

如何投资SGRT股票？

投资SMART Earnings Growth 30 ETF需要考虑年度范围20.35 - 38.37和当前价格31.51。许多人在以31.51或31.81下订单之前，会比较3.69%和。实时查看SGRT价格图表，了解每日变化。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SMART Earnings Growth 30 ETF的最高价格是38.37。在20.35 - 38.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMART Earnings Growth 30 ETF的绩效。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最低价格是多少？

SMART Earnings Growth 30 ETF（SGRT）的最低价格为20.35。将其与当前的31.51和20.35 - 38.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SGRT股票是什么时候拆分的？

SMART Earnings Growth 30 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.54和53.90%中可见。

日范围
31.41 31.62
年范围
20.35 38.37
前一天收盘价
31.54
开盘价
31.55
卖价
31.51
买价
31.81
最低价
31.41
最高价
31.62
交易量
35
日变化
-0.10%
月变化
3.69%
6个月变化
8.75%
年变化
53.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%