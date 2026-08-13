SGRT: SMART Earnings Growth 30 ETF
今日SGRT汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.62进行交易。
关注SMART Earnings Growth 30 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SGRT股票今天的价格是多少？
SMART Earnings Growth 30 ETF股票今天的定价为31.51。它在31.41 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.54，交易量达到35。SGRT的实时价格图表显示了这些更新。
SMART Earnings Growth 30 ETF股票是否支付股息？
SMART Earnings Growth 30 ETF目前的价值为31.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注53.90%和USD。实时查看图表以跟踪SGRT走势。
如何购买SGRT股票？
您可以以31.51的当前价格购买SMART Earnings Growth 30 ETF股票。订单通常设置在31.51或31.81附近，而35和-0.13%显示市场活动。立即关注SGRT的实时图表更新。
如何投资SGRT股票？
投资SMART Earnings Growth 30 ETF需要考虑年度范围20.35 - 38.37和当前价格31.51。许多人在以31.51或31.81下订单之前，会比较3.69%和。实时查看SGRT价格图表，了解每日变化。
SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SMART Earnings Growth 30 ETF的最高价格是38.37。在20.35 - 38.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMART Earnings Growth 30 ETF的绩效。
SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最低价格是多少？
SMART Earnings Growth 30 ETF（SGRT）的最低价格为20.35。将其与当前的31.51和20.35 - 38.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SGRT股票是什么时候拆分的？
SMART Earnings Growth 30 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.54和53.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.54
- 开盘价
- 31.55
- 卖价
- 31.51
- 买价
- 31.81
- 最低价
- 31.41
- 最高价
- 31.62
- 交易量
- 35
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 3.69%
- 6个月变化
- 8.75%
- 年变化
- 53.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%