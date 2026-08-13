SGRT股票今天的价格是多少？ SMART Earnings Growth 30 ETF股票今天的定价为31.51。它在31.41 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.54，交易量达到35。SGRT的实时价格图表显示了这些更新。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票是否支付股息？ SMART Earnings Growth 30 ETF目前的价值为31.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注53.90%和USD。实时查看图表以跟踪SGRT走势。

如何购买SGRT股票？ 您可以以31.51的当前价格购买SMART Earnings Growth 30 ETF股票。订单通常设置在31.51或31.81附近，而35和-0.13%显示市场活动。立即关注SGRT的实时图表更新。

如何投资SGRT股票？ 投资SMART Earnings Growth 30 ETF需要考虑年度范围20.35 - 38.37和当前价格31.51。许多人在以31.51或31.81下订单之前，会比较3.69%和。实时查看SGRT价格图表，了解每日变化。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SMART Earnings Growth 30 ETF的最高价格是38.37。在20.35 - 38.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMART Earnings Growth 30 ETF的绩效。

SMART Earnings Growth 30 ETF股票的最低价格是多少？ SMART Earnings Growth 30 ETF（SGRT）的最低价格为20.35。将其与当前的31.51和20.35 - 38.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。