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SGP: SpyGlass Pharma Inc

25.16 USD 0.15 (0.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SGP за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 25.62.

Следите за динамикой SpyGlass Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SGP сегодня?

SpyGlass Pharma Inc (SGP) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 25.62, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SpyGlass Pharma Inc?

SpyGlass Pharma Inc в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.83% и USD. Отслеживайте движения SGP на графике в реальном времени.

Как купить акции SGP?

Вы можете купить акции SpyGlass Pharma Inc (SGP) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 105 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SGP?

Инвестирование в SpyGlass Pharma Inc предполагает учет годового диапазона 17.06 - 32.44 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 8.82% и -9.82% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены SGP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SpyGlass Pharma Inc?

Самая высокая цена SpyGlass Pharma Inc (SGP) за последний год составила 32.44. Акции заметно колебались в пределах 17.06 - 32.44, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SpyGlass Pharma Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SpyGlass Pharma Inc?

Самая низкая цена SpyGlass Pharma Inc (SGP) за год составила 17.06. Сравнение с текущими 25.16 и 17.06 - 32.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SGP?

В прошлом SpyGlass Pharma Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и 4.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.43 25.62
Годовой диапазон
17.06 32.44
Предыдущее закрытие
25.31
Open
25.16
Bid
25.16
Ask
25.46
Low
24.43
High
25.62
Объем
105
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
8.82%
6-месячное изменение
-9.82%
Годовое изменение
4.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%