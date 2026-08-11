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SGP: SpyGlass Pharma Inc
Курс SGP за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 25.62.
Следите за динамикой SpyGlass Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SGP сегодня?
SpyGlass Pharma Inc (SGP) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 25.62, вчерашнее закрытие составило 25.31, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SpyGlass Pharma Inc?
SpyGlass Pharma Inc в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.83% и USD. Отслеживайте движения SGP на графике в реальном времени.
Как купить акции SGP?
Вы можете купить акции SpyGlass Pharma Inc (SGP) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 105 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SGP?
Инвестирование в SpyGlass Pharma Inc предполагает учет годового диапазона 17.06 - 32.44 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 8.82% и -9.82% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены SGP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SpyGlass Pharma Inc?
Самая высокая цена SpyGlass Pharma Inc (SGP) за последний год составила 32.44. Акции заметно колебались в пределах 17.06 - 32.44, сравнение с 25.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SpyGlass Pharma Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SpyGlass Pharma Inc?
Самая низкая цена SpyGlass Pharma Inc (SGP) за год составила 17.06. Сравнение с текущими 25.16 и 17.06 - 32.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SGP?
В прошлом SpyGlass Pharma Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.31 и 4.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.31
- Open
- 25.16
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 24.43
- High
- 25.62
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 8.82%
- 6-месячное изменение
- -9.82%
- Годовое изменение
- 4.83%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%