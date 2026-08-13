SGP: SpyGlass Pharma Inc
今日SGP汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点24.50和高点25.58进行交易。
关注SpyGlass Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SGP股票今天的价格是多少？
SpyGlass Pharma Inc股票今天的定价为24.85。它在24.50 - 25.58范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到169。SGP的实时价格图表显示了这些更新。
SpyGlass Pharma Inc股票是否支付股息？
SpyGlass Pharma Inc目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.54%和USD。实时查看图表以跟踪SGP走势。
如何购买SGP股票？
您可以以24.85的当前价格购买SpyGlass Pharma Inc股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而169和-1.27%显示市场活动。立即关注SGP的实时图表更新。
如何投资SGP股票？
投资SpyGlass Pharma Inc需要考虑年度范围17.06 - 32.44和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较7.48%和。实时查看SGP价格图表，了解每日变化。
SpyGlass Pharma Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SpyGlass Pharma Inc的最高价格是32.44。在17.06 - 32.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SpyGlass Pharma Inc的绩效。
SpyGlass Pharma Inc股票的最低价格是多少？
SpyGlass Pharma Inc（SGP）的最低价格为17.06。将其与当前的24.85和17.06 - 32.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SGP股票是什么时候拆分的？
SpyGlass Pharma Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和3.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.16
- 开盘价
- 25.17
- 卖价
- 24.85
- 买价
- 25.15
- 最低价
- 24.50
- 最高价
- 25.58
- 交易量
- 169
- 日变化
- -1.23%
- 月变化
- 7.48%
- 6个月变化
- -10.93%
- 年变化
- 3.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%