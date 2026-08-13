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SGP: SpyGlass Pharma Inc

24.85 USD 0.31 (1.23%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SGP汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点24.50和高点25.58进行交易。

关注SpyGlass Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

SGP股票今天的价格是多少？

SpyGlass Pharma Inc股票今天的定价为24.85。它在24.50 - 25.58范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到169。SGP的实时价格图表显示了这些更新。

SpyGlass Pharma Inc股票是否支付股息？

SpyGlass Pharma Inc目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.54%和USD。实时查看图表以跟踪SGP走势。

如何购买SGP股票？

您可以以24.85的当前价格购买SpyGlass Pharma Inc股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而169和-1.27%显示市场活动。立即关注SGP的实时图表更新。

如何投资SGP股票？

投资SpyGlass Pharma Inc需要考虑年度范围17.06 - 32.44和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较7.48%和。实时查看SGP价格图表，了解每日变化。

SpyGlass Pharma Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SpyGlass Pharma Inc的最高价格是32.44。在17.06 - 32.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SpyGlass Pharma Inc的绩效。

SpyGlass Pharma Inc股票的最低价格是多少？

SpyGlass Pharma Inc（SGP）的最低价格为17.06。将其与当前的24.85和17.06 - 32.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SGP股票是什么时候拆分的？

SpyGlass Pharma Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和3.54%中可见。

日范围
24.50 25.58
年范围
17.06 32.44
前一天收盘价
25.16
开盘价
25.17
卖价
24.85
买价
25.15
最低价
24.50
最高价
25.58
交易量
169
日变化
-1.23%
月变化
7.48%
6个月变化
-10.93%
年变化
3.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%