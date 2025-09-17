Валюты / SGLY
SGLY: Singularity Future Technology Ltd
1.19 USD 0.07 (6.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGLY за сегодня изменился на 6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.19.
Следите за динамикой Singularity Future Technology Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.12 1.19
Годовой диапазон
0.54 5.49
- Предыдущее закрытие
- 1.12
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.12
- High
- 1.19
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 6.25%
- Месячное изменение
- 11.21%
- 6-месячное изменение
- 70.00%
- Годовое изменение
- -19.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.