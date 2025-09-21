Valute / SGLY
SGLY: Singularity Future Technology Ltd
1.39 USD 0.08 (6.11%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGLY ha avuto una variazione del 6.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di Singularity Future Technology Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.29 1.45
Intervallo Annuale
0.54 5.49
- Chiusura Precedente
- 1.31
- Apertura
- 1.29
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Minimo
- 1.29
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- 6.11%
- Variazione Mensile
- 29.91%
- Variazione Semestrale
- 98.57%
- Variazione Annuale
- -5.44%
21 settembre, domenica