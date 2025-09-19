Währungen / SGLY
SGLY: Singularity Future Technology Ltd
1.37 USD 0.06 (4.58%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGLY hat sich für heute um 4.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.29 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Singularity Future Technology Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.29 1.45
Jahresspanne
0.54 5.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.31
- Eröffnung
- 1.29
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Tief
- 1.29
- Hoch
- 1.45
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 4.58%
- Monatsänderung
- 28.04%
- 6-Monatsänderung
- 95.71%
- Jahresänderung
- -6.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K