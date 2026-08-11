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SFTY: Horizon Managed Risk ETF
Курс SFTY за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.95, а максимальная — 32.06.
Следите за динамикой Horizon Managed Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SFTY сегодня?
Horizon Managed Risk ETF (SFTY) сегодня оценивается на уровне 31.98. Инструмент торгуется в пределах 31.95 - 32.06, вчерашнее закрытие составило 31.94, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Managed Risk ETF?
Horizon Managed Risk ETF в настоящее время оценивается в 31.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения SFTY на графике в реальном времени.
Как купить акции SFTY?
Вы можете купить акции Horizon Managed Risk ETF (SFTY) по текущей цене 31.98. Ордера обычно размещаются около 31.98 или 32.28, тогда как 35 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SFTY?
Инвестирование в Horizon Managed Risk ETF предполагает учет годового диапазона 26.10 - 32.06 и текущей цены 31.98. Многие сравнивают 2.83% и 13.00% перед размещением ордеров на 31.98 или 32.28. Изучайте ежедневные изменения цены SFTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Managed Risk ETF?
Самая высокая цена Horizon Managed Risk ETF (SFTY) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 26.10 - 32.06, сравнение с 31.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Managed Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Managed Risk ETF?
Самая низкая цена Horizon Managed Risk ETF (SFTY) за год составила 26.10. Сравнение с текущими 31.98 и 26.10 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SFTY?
В прошлом Horizon Managed Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.94 и 21.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.94
- Open
- 32.04
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Low
- 31.95
- High
- 32.06
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 2.83%
- 6-месячное изменение
- 13.00%
- Годовое изменение
- 21.94%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%