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SFTY: Horizon Managed Risk ETF

31.98 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SFTY за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.95, а максимальная — 32.06.

Следите за динамикой Horizon Managed Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SFTY сегодня?

Horizon Managed Risk ETF (SFTY) сегодня оценивается на уровне 31.98. Инструмент торгуется в пределах 31.95 - 32.06, вчерашнее закрытие составило 31.94, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Managed Risk ETF?

Horizon Managed Risk ETF в настоящее время оценивается в 31.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения SFTY на графике в реальном времени.

Как купить акции SFTY?

Вы можете купить акции Horizon Managed Risk ETF (SFTY) по текущей цене 31.98. Ордера обычно размещаются около 31.98 или 32.28, тогда как 35 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SFTY?

Инвестирование в Horizon Managed Risk ETF предполагает учет годового диапазона 26.10 - 32.06 и текущей цены 31.98. Многие сравнивают 2.83% и 13.00% перед размещением ордеров на 31.98 или 32.28. Изучайте ежедневные изменения цены SFTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Managed Risk ETF?

Самая высокая цена Horizon Managed Risk ETF (SFTY) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 26.10 - 32.06, сравнение с 31.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Managed Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Managed Risk ETF?

Самая низкая цена Horizon Managed Risk ETF (SFTY) за год составила 26.10. Сравнение с текущими 31.98 и 26.10 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SFTY?

В прошлом Horizon Managed Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.94 и 21.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.95 32.06
Годовой диапазон
26.10 32.06
Предыдущее закрытие
31.94
Open
32.04
Bid
31.98
Ask
32.28
Low
31.95
High
32.06
Объем
35
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
2.83%
6-месячное изменение
13.00%
Годовое изменение
21.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%