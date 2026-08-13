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SFTY: Horizon Managed Risk ETF

31.81 USD 0.17 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SFTY汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点31.81和高点32.01进行交易。

关注Horizon Managed Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SFTY股票今天的价格是多少？

Horizon Managed Risk ETF股票今天的定价为31.81。它在31.81 - 32.01范围内交易，昨天的收盘价为31.98，交易量达到35。SFTY的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Managed Risk ETF股票是否支付股息？

Horizon Managed Risk ETF目前的价值为31.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪SFTY走势。

如何购买SFTY股票？

您可以以31.81的当前价格购买Horizon Managed Risk ETF股票。订单通常设置在31.81或32.11附近，而35和-0.47%显示市场活动。立即关注SFTY的实时图表更新。

如何投资SFTY股票？

投资Horizon Managed Risk ETF需要考虑年度范围26.10 - 32.06和当前价格31.81。许多人在以31.81或32.11下订单之前，会比较2.28%和。实时查看SFTY价格图表，了解每日变化。

Horizon Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Managed Risk ETF的最高价格是32.06。在26.10 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Managed Risk ETF的绩效。

Horizon Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Managed Risk ETF（SFTY）的最低价格为26.10。将其与当前的31.81和26.10 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SFTY股票是什么时候拆分的？

Horizon Managed Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.98和21.30%中可见。

日范围
31.81 32.01
年范围
26.10 32.06
前一天收盘价
31.98
开盘价
31.96
卖价
31.81
买价
32.11
最低价
31.81
最高价
32.01
交易量
35
日变化
-0.53%
月变化
2.28%
6个月变化
12.40%
年变化
21.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%