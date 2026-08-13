SFTY: Horizon Managed Risk ETF
今日SFTY汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点31.81和高点32.01进行交易。
关注Horizon Managed Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SFTY股票今天的价格是多少？
Horizon Managed Risk ETF股票今天的定价为31.81。它在31.81 - 32.01范围内交易，昨天的收盘价为31.98，交易量达到35。SFTY的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Managed Risk ETF股票是否支付股息？
Horizon Managed Risk ETF目前的价值为31.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪SFTY走势。
如何购买SFTY股票？
您可以以31.81的当前价格购买Horizon Managed Risk ETF股票。订单通常设置在31.81或32.11附近，而35和-0.47%显示市场活动。立即关注SFTY的实时图表更新。
如何投资SFTY股票？
投资Horizon Managed Risk ETF需要考虑年度范围26.10 - 32.06和当前价格31.81。许多人在以31.81或32.11下订单之前，会比较2.28%和。实时查看SFTY价格图表，了解每日变化。
Horizon Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Managed Risk ETF的最高价格是32.06。在26.10 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Managed Risk ETF的绩效。
Horizon Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Managed Risk ETF（SFTY）的最低价格为26.10。将其与当前的31.81和26.10 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SFTY股票是什么时候拆分的？
Horizon Managed Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.98和21.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.98
- 开盘价
- 31.96
- 卖价
- 31.81
- 买价
- 32.11
- 最低价
- 31.81
- 最高价
- 32.01
- 交易量
- 35
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 2.28%
- 6个月变化
- 12.40%
- 年变化
- 21.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%