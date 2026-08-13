SFTY股票今天的价格是多少？ Horizon Managed Risk ETF股票今天的定价为31.81。它在31.81 - 32.01范围内交易，昨天的收盘价为31.98，交易量达到35。SFTY的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Managed Risk ETF股票是否支付股息？ Horizon Managed Risk ETF目前的价值为31.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.30%和USD。实时查看图表以跟踪SFTY走势。

如何购买SFTY股票？ 您可以以31.81的当前价格购买Horizon Managed Risk ETF股票。订单通常设置在31.81或32.11附近，而35和-0.47%显示市场活动。立即关注SFTY的实时图表更新。

如何投资SFTY股票？ 投资Horizon Managed Risk ETF需要考虑年度范围26.10 - 32.06和当前价格31.81。许多人在以31.81或32.11下订单之前，会比较2.28%和。实时查看SFTY价格图表，了解每日变化。

Horizon Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Managed Risk ETF的最高价格是32.06。在26.10 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Managed Risk ETF的绩效。

Horizon Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Managed Risk ETF（SFTY）的最低价格为26.10。将其与当前的31.81和26.10 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。