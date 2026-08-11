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SFTX: Horizon International Managed Risk ETF

31.09 USD 0.07 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SFTX за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.04, а максимальная — 31.13.

Следите за динамикой Horizon International Managed Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SFTX сегодня?

Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) сегодня оценивается на уровне 31.09. Инструмент торгуется в пределах 31.04 - 31.13, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon International Managed Risk ETF?

Horizon International Managed Risk ETF в настоящее время оценивается в 31.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.45% и USD. Отслеживайте движения SFTX на графике в реальном времени.

Как купить акции SFTX?

Вы можете купить акции Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) по текущей цене 31.09. Ордера обычно размещаются около 31.09 или 31.39, тогда как 59 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SFTX?

Инвестирование в Horizon International Managed Risk ETF предполагает учет годового диапазона 25.04 - 31.79 и текущей цены 31.09. Многие сравнивают 2.78% и 7.41% перед размещением ордеров на 31.09 или 31.39. Изучайте ежедневные изменения цены SFTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon International Managed Risk ETF?

Самая высокая цена Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) за последний год составила 31.79. Акции заметно колебались в пределах 25.04 - 31.79, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon International Managed Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon International Managed Risk ETF?

Самая низкая цена Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) за год составила 25.04. Сравнение с текущими 31.09 и 25.04 - 31.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SFTX?

В прошлом Horizon International Managed Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и 22.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.04 31.13
Годовой диапазон
25.04 31.79
Предыдущее закрытие
31.16
Open
31.11
Bid
31.09
Ask
31.39
Low
31.04
High
31.13
Объем
59
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
7.41%
Годовое изменение
22.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%