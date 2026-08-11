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SFTX: Horizon International Managed Risk ETF
Курс SFTX за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.04, а максимальная — 31.13.
Следите за динамикой Horizon International Managed Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SFTX сегодня?
Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) сегодня оценивается на уровне 31.09. Инструмент торгуется в пределах 31.04 - 31.13, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon International Managed Risk ETF?
Horizon International Managed Risk ETF в настоящее время оценивается в 31.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.45% и USD. Отслеживайте движения SFTX на графике в реальном времени.
Как купить акции SFTX?
Вы можете купить акции Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) по текущей цене 31.09. Ордера обычно размещаются около 31.09 или 31.39, тогда как 59 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SFTX?
Инвестирование в Horizon International Managed Risk ETF предполагает учет годового диапазона 25.04 - 31.79 и текущей цены 31.09. Многие сравнивают 2.78% и 7.41% перед размещением ордеров на 31.09 или 31.39. Изучайте ежедневные изменения цены SFTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon International Managed Risk ETF?
Самая высокая цена Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) за последний год составила 31.79. Акции заметно колебались в пределах 25.04 - 31.79, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon International Managed Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon International Managed Risk ETF?
Самая низкая цена Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) за год составила 25.04. Сравнение с текущими 31.09 и 25.04 - 31.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SFTX?
В прошлом Horizon International Managed Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и 22.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.16
- Open
- 31.11
- Bid
- 31.09
- Ask
- 31.39
- Low
- 31.04
- High
- 31.13
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 7.41%
- Годовое изменение
- 22.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%