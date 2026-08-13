SFTX股票今天的价格是多少？ Horizon International Managed Risk ETF股票今天的定价为31.15。它在31.04 - 31.30范围内交易，昨天的收盘价为31.09，交易量达到64。SFTX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon International Managed Risk ETF股票是否支付股息？ Horizon International Managed Risk ETF目前的价值为31.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.69%和USD。实时查看图表以跟踪SFTX走势。

如何购买SFTX股票？ 您可以以31.15的当前价格购买Horizon International Managed Risk ETF股票。订单通常设置在31.15或31.45附近，而64和-0.22%显示市场活动。立即关注SFTX的实时图表更新。

如何投资SFTX股票？ 投资Horizon International Managed Risk ETF需要考虑年度范围25.04 - 31.79和当前价格31.15。许多人在以31.15或31.45下订单之前，会比较2.98%和。实时查看SFTX价格图表，了解每日变化。

Horizon International Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon International Managed Risk ETF的最高价格是31.79。在25.04 - 31.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon International Managed Risk ETF的绩效。

Horizon International Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？ Horizon International Managed Risk ETF（SFTX）的最低价格为25.04。将其与当前的31.15和25.04 - 31.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。