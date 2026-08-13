SFTX: Horizon International Managed Risk ETF
今日SFTX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点31.04和高点31.30进行交易。
关注Horizon International Managed Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SFTX股票今天的价格是多少？
Horizon International Managed Risk ETF股票今天的定价为31.15。它在31.04 - 31.30范围内交易，昨天的收盘价为31.09，交易量达到64。SFTX的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon International Managed Risk ETF股票是否支付股息？
Horizon International Managed Risk ETF目前的价值为31.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.69%和USD。实时查看图表以跟踪SFTX走势。
如何购买SFTX股票？
您可以以31.15的当前价格购买Horizon International Managed Risk ETF股票。订单通常设置在31.15或31.45附近，而64和-0.22%显示市场活动。立即关注SFTX的实时图表更新。
如何投资SFTX股票？
投资Horizon International Managed Risk ETF需要考虑年度范围25.04 - 31.79和当前价格31.15。许多人在以31.15或31.45下订单之前，会比较2.98%和。实时查看SFTX价格图表，了解每日变化。
Horizon International Managed Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon International Managed Risk ETF的最高价格是31.79。在25.04 - 31.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon International Managed Risk ETF的绩效。
Horizon International Managed Risk ETF股票的最低价格是多少？
Horizon International Managed Risk ETF（SFTX）的最低价格为25.04。将其与当前的31.15和25.04 - 31.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SFTX股票是什么时候拆分的？
Horizon International Managed Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.09和22.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.09
- 开盘价
- 31.22
- 卖价
- 31.15
- 买价
- 31.45
- 最低价
- 31.04
- 最高价
- 31.30
- 交易量
- 64
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 2.98%
- 6个月变化
- 7.62%
- 年变化
- 22.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%