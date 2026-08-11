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SFGV: EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF

36.54 USD 0.05 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SFGV за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.54, а максимальная — 36.65.

Следите за динамикой EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SFGV сегодня?

EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) сегодня оценивается на уровне 36.54. Инструмент торгуется в пределах 36.54 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 36.59, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFGV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?

EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF в настоящее время оценивается в 36.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.67% и USD. Отслеживайте движения SFGV на графике в реальном времени.

Как купить акции SFGV?

Вы можете купить акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) по текущей цене 36.54. Ордера обычно размещаются около 36.54 или 36.84, тогда как 6 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFGV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SFGV?

Инвестирование в EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF предполагает учет годового диапазона 30.37 - 36.65 и текущей цены 36.54. Многие сравнивают 1.92% и 5.27% перед размещением ордеров на 36.54 или 36.84. Изучайте ежедневные изменения цены SFGV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) за последний год составила 36.65. Акции заметно колебались в пределах 30.37 - 36.65, сравнение с 36.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) за год составила 30.37. Сравнение с текущими 36.54 и 30.37 - 36.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFGV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SFGV?

В прошлом EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.59 и 16.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.54 36.65
Годовой диапазон
30.37 36.65
Предыдущее закрытие
36.59
Open
36.65
Bid
36.54
Ask
36.84
Low
36.54
High
36.65
Объем
6
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
5.27%
Годовое изменение
16.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%