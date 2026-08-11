- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SFGV: EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF
Курс SFGV за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.54, а максимальная — 36.65.
Следите за динамикой EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SFGV сегодня?
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) сегодня оценивается на уровне 36.54. Инструмент торгуется в пределах 36.54 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 36.59, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFGV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF в настоящее время оценивается в 36.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.67% и USD. Отслеживайте движения SFGV на графике в реальном времени.
Как купить акции SFGV?
Вы можете купить акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) по текущей цене 36.54. Ордера обычно размещаются около 36.54 или 36.84, тогда как 6 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFGV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SFGV?
Инвестирование в EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF предполагает учет годового диапазона 30.37 - 36.65 и текущей цены 36.54. Многие сравнивают 1.92% и 5.27% перед размещением ордеров на 36.54 или 36.84. Изучайте ежедневные изменения цены SFGV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) за последний год составила 36.65. Акции заметно колебались в пределах 30.37 - 36.65, сравнение с 36.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF (SFGV) за год составила 30.37. Сравнение с текущими 36.54 и 30.37 - 36.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFGV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SFGV?
В прошлом EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.59 и 16.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.59
- Open
- 36.65
- Bid
- 36.54
- Ask
- 36.84
- Low
- 36.54
- High
- 36.65
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- 5.27%
- Годовое изменение
- 16.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%