SFGV: EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF
今日SFGV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点36.52和高点36.65进行交易。
关注EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SFGV股票今天的价格是多少？
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票今天的定价为36.53。它在36.52 - 36.65范围内交易，昨天的收盘价为36.54，交易量达到9。SFGV的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF目前的价值为36.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.63%和USD。实时查看图表以跟踪SFGV走势。
如何购买SFGV股票？
您可以以36.53的当前价格购买EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票。订单通常设置在36.53或36.83附近，而9和-0.27%显示市场活动。立即关注SFGV的实时图表更新。
如何投资SFGV股票？
投资EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF需要考虑年度范围30.37 - 36.65和当前价格36.53。许多人在以36.53或36.83下订单之前，会比较1.90%和。实时查看SFGV价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF的最高价格是36.65。在30.37 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF的绩效。
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF（SFGV）的最低价格为30.37。将其与当前的36.53和30.37 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SFGV股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.54和16.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.54
- 开盘价
- 36.63
- 卖价
- 36.53
- 买价
- 36.83
- 最低价
- 36.52
- 最高价
- 36.65
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- 5.24%
- 年变化
- 16.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%