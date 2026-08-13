SFGV股票今天的价格是多少？ EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票今天的定价为36.53。它在36.52 - 36.65范围内交易，昨天的收盘价为36.54，交易量达到9。SFGV的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票是否支付股息？ EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF目前的价值为36.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.63%和USD。实时查看图表以跟踪SFGV走势。

如何购买SFGV股票？ 您可以以36.53的当前价格购买EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票。订单通常设置在36.53或36.83附近，而9和-0.27%显示市场活动。立即关注SFGV的实时图表更新。

如何投资SFGV股票？ 投资EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF需要考虑年度范围30.37 - 36.65和当前价格36.53。许多人在以36.53或36.83下订单之前，会比较1.90%和。实时查看SFGV价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF的最高价格是36.65。在30.37 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF的绩效。

EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF股票的最低价格是多少？ EA Series Trust - Sequoia Global Value ETF（SFGV）的最低价格为30.37。将其与当前的36.53和30.37 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。