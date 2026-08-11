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SFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo

26.37 USD 0.12 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SFEB за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.37, а максимальная — 26.50.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SFEB сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) сегодня оценивается на уровне 26.37. Инструмент торгуется в пределах 26.37 - 26.50, вчерашнее закрытие составило 26.49, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo в настоящее время оценивается в 26.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.63% и USD. Отслеживайте движения SFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции SFEB?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) по текущей цене 26.37. Ордера обычно размещаются около 26.37 или 26.67, тогда как 3 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SFEB?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo предполагает учет годового диапазона 23.40 - 26.56 и текущей цены 26.37. Многие сравнивают 0.27% и 8.65% перед размещением ордеров на 26.37 или 26.67. Изучайте ежедневные изменения цены SFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) за последний год составила 26.56. Акции заметно колебались в пределах 23.40 - 26.56, сравнение с 26.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) за год составила 23.40. Сравнение с текущими 26.37 и 23.40 - 26.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SFEB?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.49 и 7.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.37 26.50
Годовой диапазон
23.40 26.56
Предыдущее закрытие
26.49
Open
26.50
Bid
26.37
Ask
26.67
Low
26.37
High
26.50
Объем
3
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
8.65%
Годовое изменение
7.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%