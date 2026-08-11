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SFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo
Курс SFEB за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.37, а максимальная — 26.50.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SFEB сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) сегодня оценивается на уровне 26.37. Инструмент торгуется в пределах 26.37 - 26.50, вчерашнее закрытие составило 26.49, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo в настоящее время оценивается в 26.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.63% и USD. Отслеживайте движения SFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции SFEB?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) по текущей цене 26.37. Ордера обычно размещаются около 26.37 или 26.67, тогда как 3 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SFEB?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo предполагает учет годового диапазона 23.40 - 26.56 и текущей цены 26.37. Многие сравнивают 0.27% и 8.65% перед размещением ордеров на 26.37 или 26.67. Изучайте ежедневные изменения цены SFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) за последний год составила 26.56. Акции заметно колебались в пределах 23.40 - 26.56, сравнение с 26.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo (SFEB) за год составила 23.40. Сравнение с текущими 26.37 и 23.40 - 26.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SFEB?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.49 и 7.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.49
- Open
- 26.50
- Bid
- 26.37
- Ask
- 26.67
- Low
- 26.37
- High
- 26.50
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 8.65%
- Годовое изменение
- 7.63%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%