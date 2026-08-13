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SFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo

26.51 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SFEB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.37和高点26.54进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

SFEB股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo股票今天的定价为26.51。它在26.37 - 26.54范围内交易，昨天的收盘价为26.49，交易量达到8。SFEB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo目前的价值为26.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.20%和USD。实时查看图表以跟踪SFEB走势。

如何购买SFEB股票？

您可以以26.51的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo股票。订单通常设置在26.51或26.81附近，而8和0.04%显示市场活动。立即关注SFEB的实时图表更新。

如何投资SFEB股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo需要考虑年度范围23.40 - 26.56和当前价格26.51。许多人在以26.51或26.81下订单之前，会比较0.80%和。实时查看SFEB价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo的最高价格是26.56。在23.40 - 26.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo（SFEB）的最低价格为23.40。将其与当前的26.51和23.40 - 26.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SFEB股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Small Cap Mo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.49和8.20%中可见。

日范围
26.37 26.54
年范围
23.40 26.56
前一天收盘价
26.49
开盘价
26.50
卖价
26.51
买价
26.81
最低价
26.37
最高价
26.54
交易量
8
日变化
0.08%
月变化
0.80%
6个月变化
9.23%
年变化
8.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%