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SEPI: Shelton Equity Premium Income ETF
Курс SEPI за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.71, а максимальная — 28.83.
Следите за динамикой Shelton Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEPI сегодня?
Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) сегодня оценивается на уровне 28.75. Инструмент торгуется в пределах 28.71 - 28.83, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Shelton Equity Premium Income ETF?
Shelton Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 28.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.54% и USD. Отслеживайте движения SEPI на графике в реальном времени.
Как купить акции SEPI?
Вы можете купить акции Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) по текущей цене 28.75. Ордера обычно размещаются около 28.75 или 29.05, тогда как 52 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEPI?
Инвестирование в Shelton Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.24 - 28.89 и текущей цены 28.75. Многие сравнивают 2.50% и 10.32% перед размещением ордеров на 28.75 или 29.05. Изучайте ежедневные изменения цены SEPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Shelton Equity Premium Income ETF?
Самая высокая цена Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) за последний год составила 28.89. Акции заметно колебались в пределах 24.24 - 28.89, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Shelton Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Shelton Equity Premium Income ETF?
Самая низкая цена Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) за год составила 24.24. Сравнение с текущими 28.75 и 24.24 - 28.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEPI?
В прошлом Shelton Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 14.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.73
- Open
- 28.71
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Low
- 28.71
- High
- 28.83
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 10.32%
- Годовое изменение
- 14.54%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%