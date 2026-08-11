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SEPI: Shelton Equity Premium Income ETF

28.75 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEPI за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.71, а максимальная — 28.83.

Следите за динамикой Shelton Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEPI сегодня?

Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) сегодня оценивается на уровне 28.75. Инструмент торгуется в пределах 28.71 - 28.83, вчерашнее закрытие составило 28.73, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Shelton Equity Premium Income ETF?

Shelton Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 28.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.54% и USD. Отслеживайте движения SEPI на графике в реальном времени.

Как купить акции SEPI?

Вы можете купить акции Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) по текущей цене 28.75. Ордера обычно размещаются около 28.75 или 29.05, тогда как 52 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEPI?

Инвестирование в Shelton Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.24 - 28.89 и текущей цены 28.75. Многие сравнивают 2.50% и 10.32% перед размещением ордеров на 28.75 или 29.05. Изучайте ежедневные изменения цены SEPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Shelton Equity Premium Income ETF?

Самая высокая цена Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) за последний год составила 28.89. Акции заметно колебались в пределах 24.24 - 28.89, сравнение с 28.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Shelton Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Shelton Equity Premium Income ETF?

Самая низкая цена Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) за год составила 24.24. Сравнение с текущими 28.75 и 24.24 - 28.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEPI?

В прошлом Shelton Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.73 и 14.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.71 28.83
Годовой диапазон
24.24 28.89
Предыдущее закрытие
28.73
Open
28.71
Bid
28.75
Ask
29.05
Low
28.71
High
28.83
Объем
52
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
10.32%
Годовое изменение
14.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%