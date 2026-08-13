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SEPI: Shelton Equity Premium Income ETF

28.80 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEPI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点28.74和高点28.90进行交易。

关注Shelton Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEPI股票今天的价格是多少？

Shelton Equity Premium Income ETF股票今天的定价为28.80。它在28.74 - 28.90范围内交易，昨天的收盘价为28.75，交易量达到49。SEPI的实时价格图表显示了这些更新。

Shelton Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

Shelton Equity Premium Income ETF目前的价值为28.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.74%和USD。实时查看图表以跟踪SEPI走势。

如何购买SEPI股票？

您可以以28.80的当前价格购买Shelton Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在28.80或29.10附近，而49和-0.28%显示市场活动。立即关注SEPI的实时图表更新。

如何投资SEPI股票？

投资Shelton Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围24.24 - 28.90和当前价格28.80。许多人在以28.80或29.10下订单之前，会比较2.67%和。实时查看SEPI价格图表，了解每日变化。

Shelton Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Shelton Equity Premium Income ETF的最高价格是28.90。在24.24 - 28.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Shelton Equity Premium Income ETF的绩效。

Shelton Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Shelton Equity Premium Income ETF（SEPI）的最低价格为24.24。将其与当前的28.80和24.24 - 28.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEPI股票是什么时候拆分的？

Shelton Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.75和14.74%中可见。

日范围
28.74 28.90
年范围
24.24 28.90
前一天收盘价
28.75
开盘价
28.88
卖价
28.80
买价
29.10
最低价
28.74
最高价
28.90
交易量
49
日变化
0.17%
月变化
2.67%
6个月变化
10.51%
年变化
14.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%