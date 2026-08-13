SEPI: Shelton Equity Premium Income ETF
今日SEPI汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点28.74和高点28.90进行交易。
关注Shelton Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SEPI股票今天的价格是多少？
Shelton Equity Premium Income ETF股票今天的定价为28.80。它在28.74 - 28.90范围内交易，昨天的收盘价为28.75，交易量达到49。SEPI的实时价格图表显示了这些更新。
Shelton Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？
Shelton Equity Premium Income ETF目前的价值为28.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.74%和USD。实时查看图表以跟踪SEPI走势。
如何购买SEPI股票？
您可以以28.80的当前价格购买Shelton Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在28.80或29.10附近，而49和-0.28%显示市场活动。立即关注SEPI的实时图表更新。
如何投资SEPI股票？
投资Shelton Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围24.24 - 28.90和当前价格28.80。许多人在以28.80或29.10下订单之前，会比较2.67%和。实时查看SEPI价格图表，了解每日变化。
Shelton Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Shelton Equity Premium Income ETF的最高价格是28.90。在24.24 - 28.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Shelton Equity Premium Income ETF的绩效。
Shelton Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Shelton Equity Premium Income ETF（SEPI）的最低价格为24.24。将其与当前的28.80和24.24 - 28.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEPI股票是什么时候拆分的？
Shelton Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.75和14.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.75
- 开盘价
- 28.88
- 卖价
- 28.80
- 买价
- 29.10
- 最低价
- 28.74
- 最高价
- 28.90
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 10.51%
- 年变化
- 14.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%