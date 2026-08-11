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SEMY: GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
Курс SEMY за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.83, а максимальная — 13.95.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEMY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) сегодня оценивается на уровне 13.84. Инструмент торгуется в пределах 13.83 - 13.95, вчерашнее закрытие составило 13.88, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEMY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF в настоящее время оценивается в 13.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.67% и USD. Отслеживайте движения SEMY на графике в реальном времени.
Как купить акции SEMY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) по текущей цене 13.84. Ордера обычно размещаются около 13.84 или 14.14, тогда как 207 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEMY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEMY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF предполагает учет годового диапазона 13.52 - 25.81 и текущей цены 13.84. Многие сравнивают 0.14% и -26.27% перед размещением ордеров на 13.84 или 14.14. Изучайте ежедневные изменения цены SEMY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) за последний год составила 25.81. Акции заметно колебались в пределах 13.52 - 25.81, сравнение с 13.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) за год составила 13.52. Сравнение с текущими 13.84 и 13.52 - 25.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEMY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEMY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.88 и -43.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.88
- Open
- 13.94
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.83
- High
- 13.95
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -26.27%
- Годовое изменение
- -43.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%