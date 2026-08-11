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SEMY: GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF

13.84 USD 0.04 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEMY за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.83, а максимальная — 13.95.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEMY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) сегодня оценивается на уровне 13.84. Инструмент торгуется в пределах 13.83 - 13.95, вчерашнее закрытие составило 13.88, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEMY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF в настоящее время оценивается в 13.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.67% и USD. Отслеживайте движения SEMY на графике в реальном времени.

Как купить акции SEMY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) по текущей цене 13.84. Ордера обычно размещаются около 13.84 или 14.14, тогда как 207 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEMY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEMY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF предполагает учет годового диапазона 13.52 - 25.81 и текущей цены 13.84. Многие сравнивают 0.14% и -26.27% перед размещением ордеров на 13.84 или 14.14. Изучайте ежедневные изменения цены SEMY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) за последний год составила 25.81. Акции заметно колебались в пределах 13.52 - 25.81, сравнение с 13.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) за год составила 13.52. Сравнение с текущими 13.84 и 13.52 - 25.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEMY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEMY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.88 и -43.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.83 13.95
Годовой диапазон
13.52 25.81
Предыдущее закрытие
13.88
Open
13.94
Bid
13.84
Ask
14.14
Low
13.83
High
13.95
Объем
207
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-26.27%
Годовое изменение
-43.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%