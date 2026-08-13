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SEMY: GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF

13.86 USD 0.02 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEMY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点13.83和高点13.93进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEMY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票今天的定价为13.86。它在13.83 - 13.93范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到210。SEMY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF目前的价值为13.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.59%和USD。实时查看图表以跟踪SEMY走势。

如何购买SEMY股票？

您可以以13.86的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票。订单通常设置在13.86或14.16附近，而210和-0.36%显示市场活动。立即关注SEMY的实时图表更新。

如何投资SEMY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF需要考虑年度范围13.52 - 25.81和当前价格13.86。许多人在以13.86或14.16下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SEMY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的最高价格是25.81。在13.52 - 25.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF（SEMY）的最低价格为13.52。将其与当前的13.86和13.52 - 25.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEMY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.84和-43.59%中可见。

日范围
13.83 13.93
年范围
13.52 25.81
前一天收盘价
13.84
开盘价
13.91
卖价
13.86
买价
14.16
最低价
13.83
最高价
13.93
交易量
210
日变化
0.14%
月变化
0.29%
6个月变化
-26.16%
年变化
-43.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%