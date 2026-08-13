SEMY股票今天的价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票今天的定价为13.86。它在13.83 - 13.93范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到210。SEMY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票是否支付股息？ GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF目前的价值为13.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.59%和USD。实时查看图表以跟踪SEMY走势。

如何购买SEMY股票？ 您可以以13.86的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票。订单通常设置在13.86或14.16附近，而210和-0.36%显示市场活动。立即关注SEMY的实时图表更新。

如何投资SEMY股票？ 投资GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF需要考虑年度范围13.52 - 25.81和当前价格13.86。许多人在以13.86或14.16下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SEMY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的最高价格是25.81。在13.52 - 25.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF（SEMY）的最低价格为13.52。将其与当前的13.86和13.52 - 25.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。