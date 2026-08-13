SEMY: GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
今日SEMY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点13.83和高点13.93进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SEMY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票今天的定价为13.86。它在13.83 - 13.93范围内交易，昨天的收盘价为13.84，交易量达到210。SEMY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF目前的价值为13.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.59%和USD。实时查看图表以跟踪SEMY走势。
如何购买SEMY股票？
您可以以13.86的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票。订单通常设置在13.86或14.16附近，而210和-0.36%显示市场活动。立即关注SEMY的实时图表更新。
如何投资SEMY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF需要考虑年度范围13.52 - 25.81和当前价格13.86。许多人在以13.86或14.16下订单之前，会比较0.29%和。实时查看SEMY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的最高价格是25.81。在13.52 - 25.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF（SEMY）的最低价格为13.52。将其与当前的13.86和13.52 - 25.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEMY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.84和-43.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.84
- 开盘价
- 13.91
- 卖价
- 13.86
- 买价
- 14.16
- 最低价
- 13.83
- 最高价
- 13.93
- 交易量
- 210
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- -26.16%
- 年变化
- -43.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%