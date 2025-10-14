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SELV: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large

34.81 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SELV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 34.89.

Следите за динамикой SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SELV сегодня?

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large (SELV) сегодня оценивается на уровне 34.81. Инструмент торгуется в пределах 34.76 - 34.89, вчерашнее закрытие составило 34.82, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SELV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large?

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large в настоящее время оценивается в 34.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.44% и USD. Отслеживайте движения SELV на графике в реальном времени.

Как купить акции SELV?

Вы можете купить акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large (SELV) по текущей цене 34.81. Ордера обычно размещаются около 34.81 или 35.11, тогда как 10 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SELV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SELV?

Инвестирование в SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large предполагает учет годового диапазона 31.90 - 34.89 и текущей цены 34.81. Многие сравнивают 0.90% и 2.78% перед размещением ордеров на 34.81 или 35.11. Изучайте ежедневные изменения цены SELV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large?

Самая высокая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large (SELV) за последний год составила 34.89. Акции заметно колебались в пределах 31.90 - 34.89, сравнение с 34.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large?

Самая низкая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large (SELV) за год составила 31.90. Сравнение с текущими 34.81 и 31.90 - 34.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SELV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SELV?

В прошлом SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.82 и 4.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.76 34.89
Годовой диапазон
31.90 34.89
Предыдущее закрытие
34.82
Open
34.76
Bid
34.81
Ask
35.11
Low
34.76
High
34.89
Объем
10
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
2.78%
Годовое изменение
4.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%