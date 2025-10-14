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SELV: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large

34.79 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SELV汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.79和高点34.93进行交易。

关注SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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SELV新闻

常见问题解答

SELV股票今天的价格是多少？

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票今天的定价为34.79。它在34.79 - 34.93范围内交易，昨天的收盘价为34.81，交易量达到7。SELV的实时价格图表显示了这些更新。

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票是否支付股息？

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large目前的价值为34.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.38%和USD。实时查看图表以跟踪SELV走势。

如何购买SELV股票？

您可以以34.79的当前价格购买SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票。订单通常设置在34.79或35.09附近，而7和-0.32%显示市场活动。立即关注SELV的实时图表更新。

如何投资SELV股票？

投资SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large需要考虑年度范围31.90 - 34.93和当前价格34.79。许多人在以34.79或35.09下订单之前，会比较0.84%和。实时查看SELV价格图表，了解每日变化。

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large的最高价格是34.93。在31.90 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large的绩效。

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票的最低价格是多少？

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large（SELV）的最低价格为31.90。将其与当前的34.79和31.90 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SELV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SELV股票是什么时候拆分的？

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.81和4.38%中可见。

日范围
34.79 34.93
年范围
31.90 34.93
前一天收盘价
34.81
开盘价
34.90
卖价
34.79
买价
35.09
最低价
34.79
最高价
34.93
交易量
7
日变化
-0.06%
月变化
0.84%
6个月变化
2.72%
年变化
4.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%