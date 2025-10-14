SELV: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large
今日SELV汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.79和高点34.93进行交易。
关注SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SELV新闻
- Labor Market Frozen, Fed PUT On Ice
- Factor And Style Risk: Taming The Hidden Hazard To Core Equity Returns
- Multi-Asset 2026 Outlook: Navigating Key Controversies
- USMV: Understanding This Long Running Low-Volatility ETF (BATS:USMV)
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
常见问题解答
SELV股票今天的价格是多少？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票今天的定价为34.79。它在34.79 - 34.93范围内交易，昨天的收盘价为34.81，交易量达到7。SELV的实时价格图表显示了这些更新。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票是否支付股息？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large目前的价值为34.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.38%和USD。实时查看图表以跟踪SELV走势。
如何购买SELV股票？
您可以以34.79的当前价格购买SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票。订单通常设置在34.79或35.09附近，而7和-0.32%显示市场活动。立即关注SELV的实时图表更新。
如何投资SELV股票？
投资SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large需要考虑年度范围31.90 - 34.93和当前价格34.79。许多人在以34.79或35.09下订单之前，会比较0.84%和。实时查看SELV价格图表，了解每日变化。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large的最高价格是34.93。在31.90 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large的绩效。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large股票的最低价格是多少？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large（SELV）的最低价格为31.90。将其与当前的34.79和31.90 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SELV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SELV股票是什么时候拆分的？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.81和4.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.81
- 开盘价
- 34.90
- 卖价
- 34.79
- 买价
- 35.09
- 最低价
- 34.79
- 最高价
- 34.93
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 2.72%
- 年变化
- 4.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%