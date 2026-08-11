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SEIS: SEI Select Small Cap ETF

33.26 USD 0.06 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEIS за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 33.40.

Следите за динамикой SEI Select Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEIS сегодня?

SEI Select Small Cap ETF (SEIS) сегодня оценивается на уровне 33.26. Инструмент торгуется в пределах 33.23 - 33.40, вчерашнее закрытие составило 33.32, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI Select Small Cap ETF?

SEI Select Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 33.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.01% и USD. Отслеживайте движения SEIS на графике в реальном времени.

Как купить акции SEIS?

Вы можете купить акции SEI Select Small Cap ETF (SEIS) по текущей цене 33.26. Ордера обычно размещаются около 33.26 или 33.56, тогда как 48 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEIS?

Инвестирование в SEI Select Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.63 - 33.76 и текущей цены 33.26. Многие сравнивают 2.40% и 14.61% перед размещением ордеров на 33.26 или 33.56. Изучайте ежедневные изменения цены SEIS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI Select Small Cap ETF?

Самая высокая цена SEI Select Small Cap ETF (SEIS) за последний год составила 33.76. Акции заметно колебались в пределах 26.63 - 33.76, сравнение с 33.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI Select Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI Select Small Cap ETF?

Самая низкая цена SEI Select Small Cap ETF (SEIS) за год составила 26.63. Сравнение с текущими 33.26 и 26.63 - 33.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEIS?

В прошлом SEI Select Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.32 и 13.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.23 33.40
Годовой диапазон
26.63 33.76
Предыдущее закрытие
33.32
Open
33.39
Bid
33.26
Ask
33.56
Low
33.23
High
33.40
Объем
48
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
14.61%
Годовое изменение
13.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%