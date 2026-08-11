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SEIS: SEI Select Small Cap ETF
Курс SEIS за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 33.40.
Следите за динамикой SEI Select Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEIS сегодня?
SEI Select Small Cap ETF (SEIS) сегодня оценивается на уровне 33.26. Инструмент торгуется в пределах 33.23 - 33.40, вчерашнее закрытие составило 33.32, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI Select Small Cap ETF?
SEI Select Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 33.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.01% и USD. Отслеживайте движения SEIS на графике в реальном времени.
Как купить акции SEIS?
Вы можете купить акции SEI Select Small Cap ETF (SEIS) по текущей цене 33.26. Ордера обычно размещаются около 33.26 или 33.56, тогда как 48 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEIS?
Инвестирование в SEI Select Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.63 - 33.76 и текущей цены 33.26. Многие сравнивают 2.40% и 14.61% перед размещением ордеров на 33.26 или 33.56. Изучайте ежедневные изменения цены SEIS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SEI Select Small Cap ETF?
Самая высокая цена SEI Select Small Cap ETF (SEIS) за последний год составила 33.76. Акции заметно колебались в пределах 26.63 - 33.76, сравнение с 33.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI Select Small Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SEI Select Small Cap ETF?
Самая низкая цена SEI Select Small Cap ETF (SEIS) за год составила 26.63. Сравнение с текущими 33.26 и 26.63 - 33.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEIS?
В прошлом SEI Select Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.32 и 13.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.32
- Open
- 33.39
- Bid
- 33.26
- Ask
- 33.56
- Low
- 33.23
- High
- 33.40
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 14.61%
- Годовое изменение
- 13.01%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%