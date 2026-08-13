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SEIS: SEI Select Small Cap ETF

33.26 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEIS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点33.22和高点33.49进行交易。

关注SEI Select Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEIS股票今天的价格是多少？

SEI Select Small Cap ETF股票今天的定价为33.26。它在33.22 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为33.26，交易量达到95。SEIS的实时价格图表显示了这些更新。

SEI Select Small Cap ETF股票是否支付股息？

SEI Select Small Cap ETF目前的价值为33.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.01%和USD。实时查看图表以跟踪SEIS走势。

如何购买SEIS股票？

您可以以33.26的当前价格购买SEI Select Small Cap ETF股票。订单通常设置在33.26或33.56附近，而95和-0.27%显示市场活动。立即关注SEIS的实时图表更新。

如何投资SEIS股票？

投资SEI Select Small Cap ETF需要考虑年度范围26.63 - 33.76和当前价格33.26。许多人在以33.26或33.56下订单之前，会比较2.40%和。实时查看SEIS价格图表，了解每日变化。

SEI Select Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SEI Select Small Cap ETF的最高价格是33.76。在26.63 - 33.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI Select Small Cap ETF的绩效。

SEI Select Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

SEI Select Small Cap ETF（SEIS）的最低价格为26.63。将其与当前的33.26和26.63 - 33.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEIS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEIS股票是什么时候拆分的？

SEI Select Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.26和13.01%中可见。

日范围
33.22 33.49
年范围
26.63 33.76
前一天收盘价
33.26
开盘价
33.35
卖价
33.26
买价
33.56
最低价
33.22
最高价
33.49
交易量
95
日变化
0.00%
月变化
2.40%
6个月变化
14.61%
年变化
13.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%