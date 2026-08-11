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SEIE: SEI Select International Equity ETF
Курс SEIE за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.99, а максимальная — 37.12.
Следите за динамикой SEI Select International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEIE сегодня?
SEI Select International Equity ETF (SEIE) сегодня оценивается на уровне 37.04. Инструмент торгуется в пределах 36.99 - 37.12, вчерашнее закрытие составило 37.22, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI Select International Equity ETF?
SEI Select International Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.62% и USD. Отслеживайте движения SEIE на графике в реальном времени.
Как купить акции SEIE?
Вы можете купить акции SEI Select International Equity ETF (SEIE) по текущей цене 37.04. Ордера обычно размещаются около 37.04 или 37.34, тогда как 118 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEIE?
Инвестирование в SEI Select International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.34 - 37.25 и текущей цены 37.04. Многие сравнивают 1.76% и 6.31% перед размещением ордеров на 37.04 или 37.34. Изучайте ежедневные изменения цены SEIE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SEI Select International Equity ETF?
Самая высокая цена SEI Select International Equity ETF (SEIE) за последний год составила 37.25. Акции заметно колебались в пределах 31.34 - 37.25, сравнение с 37.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI Select International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SEI Select International Equity ETF?
Самая низкая цена SEI Select International Equity ETF (SEIE) за год составила 31.34. Сравнение с текущими 37.04 и 31.34 - 37.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEIE?
В прошлом SEI Select International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.22 и 5.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.22
- Open
- 37.09
- Bid
- 37.04
- Ask
- 37.34
- Low
- 36.99
- High
- 37.12
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 6.31%
- Годовое изменение
- 5.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%