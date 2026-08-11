КотировкиРазделы
Валюты / SEIE
Назад в Рынок акций США

SEIE: SEI Select International Equity ETF

37.04 USD 0.18 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEIE за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.99, а максимальная — 37.12.

Следите за динамикой SEI Select International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEIE сегодня?

SEI Select International Equity ETF (SEIE) сегодня оценивается на уровне 37.04. Инструмент торгуется в пределах 36.99 - 37.12, вчерашнее закрытие составило 37.22, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI Select International Equity ETF?

SEI Select International Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.62% и USD. Отслеживайте движения SEIE на графике в реальном времени.

Как купить акции SEIE?

Вы можете купить акции SEI Select International Equity ETF (SEIE) по текущей цене 37.04. Ордера обычно размещаются около 37.04 или 37.34, тогда как 118 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEIE?

Инвестирование в SEI Select International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.34 - 37.25 и текущей цены 37.04. Многие сравнивают 1.76% и 6.31% перед размещением ордеров на 37.04 или 37.34. Изучайте ежедневные изменения цены SEIE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI Select International Equity ETF?

Самая высокая цена SEI Select International Equity ETF (SEIE) за последний год составила 37.25. Акции заметно колебались в пределах 31.34 - 37.25, сравнение с 37.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI Select International Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI Select International Equity ETF?

Самая низкая цена SEI Select International Equity ETF (SEIE) за год составила 31.34. Сравнение с текущими 37.04 и 31.34 - 37.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEIE?

В прошлом SEI Select International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.22 и 5.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.99 37.12
Годовой диапазон
31.34 37.25
Предыдущее закрытие
37.22
Open
37.09
Bid
37.04
Ask
37.34
Low
36.99
High
37.12
Объем
118
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
6.31%
Годовое изменение
5.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%