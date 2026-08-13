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SEIE: SEI Select International Equity ETF

37.00 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEIE汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.97和高点37.22进行交易。

关注SEI Select International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEIE股票今天的价格是多少？

SEI Select International Equity ETF股票今天的定价为37.00。它在36.97 - 37.22范围内交易，昨天的收盘价为37.04，交易量达到150。SEIE的实时价格图表显示了这些更新。

SEI Select International Equity ETF股票是否支付股息？

SEI Select International Equity ETF目前的价值为37.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.50%和USD。实时查看图表以跟踪SEIE走势。

如何购买SEIE股票？

您可以以37.00的当前价格购买SEI Select International Equity ETF股票。订单通常设置在37.00或37.30附近，而150和-0.48%显示市场活动。立即关注SEIE的实时图表更新。

如何投资SEIE股票？

投资SEI Select International Equity ETF需要考虑年度范围31.34 - 37.25和当前价格37.00。许多人在以37.00或37.30下订单之前，会比较1.65%和。实时查看SEIE价格图表，了解每日变化。

SEI Select International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SEI Select International Equity ETF的最高价格是37.25。在31.34 - 37.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI Select International Equity ETF的绩效。

SEI Select International Equity ETF股票的最低价格是多少？

SEI Select International Equity ETF（SEIE）的最低价格为31.34。将其与当前的37.00和31.34 - 37.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEIE股票是什么时候拆分的？

SEI Select International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.04和5.50%中可见。

日范围
36.97 37.22
年范围
31.34 37.25
前一天收盘价
37.04
开盘价
37.18
卖价
37.00
买价
37.30
最低价
36.97
最高价
37.22
交易量
150
日变化
-0.11%
月变化
1.65%
6个月变化
6.20%
年变化
5.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%