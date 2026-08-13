SEIE: SEI Select International Equity ETF
今日SEIE汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.97和高点37.22进行交易。
关注SEI Select International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SEIE股票今天的价格是多少？
SEI Select International Equity ETF股票今天的定价为37.00。它在36.97 - 37.22范围内交易，昨天的收盘价为37.04，交易量达到150。SEIE的实时价格图表显示了这些更新。
SEI Select International Equity ETF股票是否支付股息？
SEI Select International Equity ETF目前的价值为37.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.50%和USD。实时查看图表以跟踪SEIE走势。
如何购买SEIE股票？
您可以以37.00的当前价格购买SEI Select International Equity ETF股票。订单通常设置在37.00或37.30附近，而150和-0.48%显示市场活动。立即关注SEIE的实时图表更新。
如何投资SEIE股票？
投资SEI Select International Equity ETF需要考虑年度范围31.34 - 37.25和当前价格37.00。许多人在以37.00或37.30下订单之前，会比较1.65%和。实时查看SEIE价格图表，了解每日变化。
SEI Select International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SEI Select International Equity ETF的最高价格是37.25。在31.34 - 37.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI Select International Equity ETF的绩效。
SEI Select International Equity ETF股票的最低价格是多少？
SEI Select International Equity ETF（SEIE）的最低价格为31.34。将其与当前的37.00和31.34 - 37.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEIE股票是什么时候拆分的？
SEI Select International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.04和5.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.04
- 开盘价
- 37.18
- 卖价
- 37.00
- 买价
- 37.30
- 最低价
- 36.97
- 最高价
- 37.22
- 交易量
- 150
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.65%
- 6个月变化
- 6.20%
- 年变化
- 5.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%