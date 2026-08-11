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SEF: ProShares Short Financials

29.31 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.18, а максимальная — 29.31.

Следите за динамикой ProShares Short Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEF сегодня?

ProShares Short Financials (SEF) сегодня оценивается на уровне 29.31. Инструмент торгуется в пределах 29.18 - 29.31, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Financials?

ProShares Short Financials в настоящее время оценивается в 29.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.45% и USD. Отслеживайте движения SEF на графике в реальном времени.

Как купить акции SEF?

Вы можете купить акции ProShares Short Financials (SEF) по текущей цене 29.31. Ордера обычно размещаются около 29.31 или 29.61, тогда как 3 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEF?

Инвестирование в ProShares Short Financials предполагает учет годового диапазона 29.11 - 35.26 и текущей цены 29.31. Многие сравнивают -0.27% и -12.25% перед размещением ордеров на 29.31 или 29.61. Изучайте ежедневные изменения цены SEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Financials?

Самая высокая цена ProShares Short Financials (SEF) за последний год составила 35.26. Акции заметно колебались в пределах 29.11 - 35.26, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Financials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Financials?

Самая низкая цена ProShares Short Financials (SEF) за год составила 29.11. Сравнение с текущими 29.31 и 29.11 - 35.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEF?

В прошлом ProShares Short Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и -9.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.18 29.31
Годовой диапазон
29.11 35.26
Предыдущее закрытие
29.31
Open
29.18
Bid
29.31
Ask
29.61
Low
29.18
High
29.31
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
-12.25%
Годовое изменение
-9.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%