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SEF: ProShares Short Financials
Курс SEF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.18, а максимальная — 29.31.
Следите за динамикой ProShares Short Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEF сегодня?
ProShares Short Financials (SEF) сегодня оценивается на уровне 29.31. Инструмент торгуется в пределах 29.18 - 29.31, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Financials?
ProShares Short Financials в настоящее время оценивается в 29.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.45% и USD. Отслеживайте движения SEF на графике в реальном времени.
Как купить акции SEF?
Вы можете купить акции ProShares Short Financials (SEF) по текущей цене 29.31. Ордера обычно размещаются около 29.31 или 29.61, тогда как 3 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEF?
Инвестирование в ProShares Short Financials предполагает учет годового диапазона 29.11 - 35.26 и текущей цены 29.31. Многие сравнивают -0.27% и -12.25% перед размещением ордеров на 29.31 или 29.61. Изучайте ежедневные изменения цены SEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Financials?
Самая высокая цена ProShares Short Financials (SEF) за последний год составила 35.26. Акции заметно колебались в пределах 29.11 - 35.26, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Financials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Financials?
Самая низкая цена ProShares Short Financials (SEF) за год составила 29.11. Сравнение с текущими 29.31 и 29.11 - 35.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEF?
В прошлом ProShares Short Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и -9.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.31
- Open
- 29.18
- Bid
- 29.31
- Ask
- 29.61
- Low
- 29.18
- High
- 29.31
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- -12.25%
- Годовое изменение
- -9.45%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%