SEF: ProShares Short Financials
今日SEF汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.21和高点29.26进行交易。
关注ProShares Short Financials动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SEF股票今天的价格是多少？
ProShares Short Financials股票今天的定价为29.26。它在29.21 - 29.26范围内交易，昨天的收盘价为29.31，交易量达到8。SEF的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Short Financials股票是否支付股息？
ProShares Short Financials目前的价值为29.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.61%和USD。实时查看图表以跟踪SEF走势。
如何购买SEF股票？
您可以以29.26的当前价格购买ProShares Short Financials股票。订单通常设置在29.26或29.56附近，而8和0.17%显示市场活动。立即关注SEF的实时图表更新。
如何投资SEF股票？
投资ProShares Short Financials需要考虑年度范围29.11 - 35.26和当前价格29.26。许多人在以29.26或29.56下订单之前，会比较-0.44%和。实时查看SEF价格图表，了解每日变化。
ProShares Short Financials股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Short Financials的最高价格是35.26。在29.11 - 35.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short Financials的绩效。
ProShares Short Financials股票的最低价格是多少？
ProShares Short Financials（SEF）的最低价格为29.11。将其与当前的29.26和29.11 - 35.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEF股票是什么时候拆分的？
ProShares Short Financials历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.31和-9.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.31
- 开盘价
- 29.21
- 卖价
- 29.26
- 买价
- 29.56
- 最低价
- 29.21
- 最高价
- 29.26
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- -0.44%
- 6个月变化
- -12.40%
- 年变化
- -9.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%