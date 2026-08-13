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SEF: ProShares Short Financials

29.26 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEF汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.21和高点29.26进行交易。

关注ProShares Short Financials动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

SEF股票今天的价格是多少？

ProShares Short Financials股票今天的定价为29.26。它在29.21 - 29.26范围内交易，昨天的收盘价为29.31，交易量达到8。SEF的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short Financials股票是否支付股息？

ProShares Short Financials目前的价值为29.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.61%和USD。实时查看图表以跟踪SEF走势。

如何购买SEF股票？

您可以以29.26的当前价格购买ProShares Short Financials股票。订单通常设置在29.26或29.56附近，而8和0.17%显示市场活动。立即关注SEF的实时图表更新。

如何投资SEF股票？

投资ProShares Short Financials需要考虑年度范围29.11 - 35.26和当前价格29.26。许多人在以29.26或29.56下订单之前，会比较-0.44%和。实时查看SEF价格图表，了解每日变化。

ProShares Short Financials股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short Financials的最高价格是35.26。在29.11 - 35.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short Financials的绩效。

ProShares Short Financials股票的最低价格是多少？

ProShares Short Financials（SEF）的最低价格为29.11。将其与当前的29.26和29.11 - 35.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEF股票是什么时候拆分的？

ProShares Short Financials历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.31和-9.61%中可见。

日范围
29.21 29.26
年范围
29.11 35.26
前一天收盘价
29.31
开盘价
29.21
卖价
29.26
买价
29.56
最低价
29.21
最高价
29.26
交易量
8
日变化
-0.17%
月变化
-0.44%
6个月变化
-12.40%
年变化
-9.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%