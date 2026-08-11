КотировкиРазделы
Валюты / SEEM
Назад в Рынок акций США

SEEM: SEI Select Emerging Markets Equity ETF

38.43 USD 0.13 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEEM за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.43, а максимальная — 38.53.

Следите за динамикой SEI Select Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEEM сегодня?

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) сегодня оценивается на уровне 38.43. Инструмент торгуется в пределах 38.43 - 38.53, вчерашнее закрытие составило 38.30, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI Select Emerging Markets Equity ETF?

SEI Select Emerging Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 38.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.49% и USD. Отслеживайте движения SEEM на графике в реальном времени.

Как купить акции SEEM?

Вы можете купить акции SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) по текущей цене 38.43. Ордера обычно размещаются около 38.43 или 38.73, тогда как 4 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEEM?

Инвестирование в SEI Select Emerging Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.50 - 41.79 и текущей цены 38.43. Многие сравнивают 2.56% и 8.56% перед размещением ордеров на 38.43 или 38.73. Изучайте ежедневные изменения цены SEEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI Select Emerging Markets Equity ETF?

Самая высокая цена SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) за последний год составила 41.79. Акции заметно колебались в пределах 31.50 - 41.79, сравнение с 38.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI Select Emerging Markets Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI Select Emerging Markets Equity ETF?

Самая низкая цена SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) за год составила 31.50. Сравнение с текущими 38.43 и 31.50 - 41.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEEM?

В прошлом SEI Select Emerging Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.30 и 9.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.43 38.53
Годовой диапазон
31.50 41.79
Предыдущее закрытие
38.30
Open
38.53
Bid
38.43
Ask
38.73
Low
38.43
High
38.53
Объем
4
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
2.56%
6-месячное изменение
8.56%
Годовое изменение
9.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%