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SEEM: SEI Select Emerging Markets Equity ETF

38.32 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEEM汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点38.26和高点38.55进行交易。

关注SEI Select Emerging Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEEM股票今天的价格是多少？

SEI Select Emerging Markets Equity ETF股票今天的定价为38.32。它在38.26 - 38.55范围内交易，昨天的收盘价为38.30，交易量达到43。SEEM的实时价格图表显示了这些更新。

SEI Select Emerging Markets Equity ETF股票是否支付股息？

SEI Select Emerging Markets Equity ETF目前的价值为38.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪SEEM走势。

如何购买SEEM股票？

您可以以38.32的当前价格购买SEI Select Emerging Markets Equity ETF股票。订单通常设置在38.32或38.62附近，而43和-0.55%显示市场活动。立即关注SEEM的实时图表更新。

如何投资SEEM股票？

投资SEI Select Emerging Markets Equity ETF需要考虑年度范围31.50 - 41.79和当前价格38.32。许多人在以38.32或38.62下订单之前，会比较2.27%和。实时查看SEEM价格图表，了解每日变化。

SEI Select Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SEI Select Emerging Markets Equity ETF的最高价格是41.79。在31.50 - 41.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI Select Emerging Markets Equity ETF的绩效。

SEI Select Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

SEI Select Emerging Markets Equity ETF（SEEM）的最低价格为31.50。将其与当前的38.32和31.50 - 41.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEEM股票是什么时候拆分的？

SEI Select Emerging Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.30和9.17%中可见。

日范围
38.26 38.55
年范围
31.50 41.79
前一天收盘价
38.30
开盘价
38.53
卖价
38.32
买价
38.62
最低价
38.26
最高价
38.55
交易量
43
日变化
0.05%
月变化
2.27%
6个月变化
8.25%
年变化
9.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%