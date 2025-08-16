Курс SECT за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.72, а максимальная — 72.82.

Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust IV Main Sector Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.