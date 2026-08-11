- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SECR: NYLI MacKay Securitized Income ETF
Курс SECR за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.05, а максимальная — 25.09.
Следите за динамикой NYLI MacKay Securitized Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SECR сегодня?
NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) сегодня оценивается на уровне 25.05. Инструмент торгуется в пределах 25.05 - 25.09, вчерашнее закрытие составило 25.11, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SECR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NYLI MacKay Securitized Income ETF?
NYLI MacKay Securitized Income ETF в настоящее время оценивается в 25.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.99% и USD. Отслеживайте движения SECR на графике в реальном времени.
Как купить акции SECR?
Вы можете купить акции NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) по текущей цене 25.05. Ордера обычно размещаются около 25.05 или 25.35, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SECR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SECR?
Инвестирование в NYLI MacKay Securitized Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 26.20 и текущей цены 25.05. Многие сравнивают 0.00% и -4.13% перед размещением ордеров на 25.05 или 25.35. Изучайте ежедневные изменения цены SECR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NYLI MacKay Securitized Income ETF?
Самая высокая цена NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 26.20, сравнение с 25.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NYLI MacKay Securitized Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NYLI MacKay Securitized Income ETF?
Самая низкая цена NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.05 и 24.93 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SECR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SECR?
В прошлом NYLI MacKay Securitized Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.11 и -3.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.11
- Open
- 25.08
- Bid
- 25.05
- Ask
- 25.35
- Low
- 25.05
- High
- 25.09
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -4.13%
- Годовое изменение
- -3.99%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%