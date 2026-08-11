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SECR: NYLI MacKay Securitized Income ETF

25.05 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SECR за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.05, а максимальная — 25.09.

Следите за динамикой NYLI MacKay Securitized Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SECR сегодня?

NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) сегодня оценивается на уровне 25.05. Инструмент торгуется в пределах 25.05 - 25.09, вчерашнее закрытие составило 25.11, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SECR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NYLI MacKay Securitized Income ETF?

NYLI MacKay Securitized Income ETF в настоящее время оценивается в 25.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.99% и USD. Отслеживайте движения SECR на графике в реальном времени.

Как купить акции SECR?

Вы можете купить акции NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) по текущей цене 25.05. Ордера обычно размещаются около 25.05 или 25.35, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SECR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SECR?

Инвестирование в NYLI MacKay Securitized Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 26.20 и текущей цены 25.05. Многие сравнивают 0.00% и -4.13% перед размещением ордеров на 25.05 или 25.35. Изучайте ежедневные изменения цены SECR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NYLI MacKay Securitized Income ETF?

Самая высокая цена NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 26.20, сравнение с 25.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NYLI MacKay Securitized Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NYLI MacKay Securitized Income ETF?

Самая низкая цена NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.05 и 24.93 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SECR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SECR?

В прошлом NYLI MacKay Securitized Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.11 и -3.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.05 25.09
Годовой диапазон
24.93 26.20
Предыдущее закрытие
25.11
Open
25.08
Bid
25.05
Ask
25.35
Low
25.05
High
25.09
Объем
10
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-4.13%
Годовое изменение
-3.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%