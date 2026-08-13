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SECR: NYLI MacKay Securitized Income ETF

25.05 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SECR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.02和高点25.05进行交易。

关注NYLI MacKay Securitized Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SECR股票今天的价格是多少？

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票今天的定价为25.05。它在25.02 - 25.05范围内交易，昨天的收盘价为25.05，交易量达到3。SECR的实时价格图表显示了这些更新。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票是否支付股息？

NYLI MacKay Securitized Income ETF目前的价值为25.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.99%和USD。实时查看图表以跟踪SECR走势。

如何购买SECR股票？

您可以以25.05的当前价格购买NYLI MacKay Securitized Income ETF股票。订单通常设置在25.05或25.35附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注SECR的实时图表更新。

如何投资SECR股票？

投资NYLI MacKay Securitized Income ETF需要考虑年度范围24.93 - 26.20和当前价格25.05。许多人在以25.05或25.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SECR价格图表，了解每日变化。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NYLI MacKay Securitized Income ETF的最高价格是26.20。在24.93 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Securitized Income ETF的绩效。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最低价格是多少？

NYLI MacKay Securitized Income ETF（SECR）的最低价格为24.93。将其与当前的25.05和24.93 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SECR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SECR股票是什么时候拆分的？

NYLI MacKay Securitized Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.05和-3.99%中可见。

日范围
25.02 25.05
年范围
24.93 26.20
前一天收盘价
25.05
开盘价
25.05
卖价
25.05
买价
25.35
最低价
25.02
最高价
25.05
交易量
3
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-4.13%
年变化
-3.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%