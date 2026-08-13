SECR: NYLI MacKay Securitized Income ETF
今日SECR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.02和高点25.05进行交易。
关注NYLI MacKay Securitized Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SECR股票今天的价格是多少？
NYLI MacKay Securitized Income ETF股票今天的定价为25.05。它在25.02 - 25.05范围内交易，昨天的收盘价为25.05，交易量达到3。SECR的实时价格图表显示了这些更新。
NYLI MacKay Securitized Income ETF股票是否支付股息？
NYLI MacKay Securitized Income ETF目前的价值为25.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.99%和USD。实时查看图表以跟踪SECR走势。
如何购买SECR股票？
您可以以25.05的当前价格购买NYLI MacKay Securitized Income ETF股票。订单通常设置在25.05或25.35附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注SECR的实时图表更新。
如何投资SECR股票？
投资NYLI MacKay Securitized Income ETF需要考虑年度范围24.93 - 26.20和当前价格25.05。许多人在以25.05或25.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SECR价格图表，了解每日变化。
NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NYLI MacKay Securitized Income ETF的最高价格是26.20。在24.93 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Securitized Income ETF的绩效。
NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最低价格是多少？
NYLI MacKay Securitized Income ETF（SECR）的最低价格为24.93。将其与当前的25.05和24.93 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SECR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SECR股票是什么时候拆分的？
NYLI MacKay Securitized Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.05和-3.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.05
- 开盘价
- 25.05
- 卖价
- 25.05
- 买价
- 25.35
- 最低价
- 25.02
- 最高价
- 25.05
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -4.13%
- 年变化
- -3.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%