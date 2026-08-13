SECR股票今天的价格是多少？ NYLI MacKay Securitized Income ETF股票今天的定价为25.05。它在25.02 - 25.05范围内交易，昨天的收盘价为25.05，交易量达到3。SECR的实时价格图表显示了这些更新。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票是否支付股息？ NYLI MacKay Securitized Income ETF目前的价值为25.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.99%和USD。实时查看图表以跟踪SECR走势。

如何购买SECR股票？ 您可以以25.05的当前价格购买NYLI MacKay Securitized Income ETF股票。订单通常设置在25.05或25.35附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注SECR的实时图表更新。

如何投资SECR股票？ 投资NYLI MacKay Securitized Income ETF需要考虑年度范围24.93 - 26.20和当前价格25.05。许多人在以25.05或25.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SECR价格图表，了解每日变化。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NYLI MacKay Securitized Income ETF的最高价格是26.20。在24.93 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NYLI MacKay Securitized Income ETF的绩效。

NYLI MacKay Securitized Income ETF股票的最低价格是多少？ NYLI MacKay Securitized Income ETF（SECR）的最低价格为24.93。将其与当前的25.05和24.93 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SECR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。