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SDTY: YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Курс SDTY за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.13, а максимальная — 42.13.
Следите за динамикой YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDTY сегодня?
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) сегодня оценивается на уровне 42.13. Инструмент торгуется в пределах 42.13 - 42.13, вчерашнее закрытие составило 42.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF в настоящее время оценивается в 42.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.48% и USD. Отслеживайте движения SDTY на графике в реальном времени.
Как купить акции SDTY?
Вы можете купить акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) по текущей цене 42.13. Ордера обычно размещаются около 42.13 или 42.43, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDTY?
Инвестирование в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 39.07 - 43.44 и текущей цены 42.13. Многие сравнивают 1.76% и -0.64% перед размещением ордеров на 42.13 или 42.43. Изучайте ежедневные изменения цены SDTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?
Самая высокая цена YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) за последний год составила 43.44. Акции заметно колебались в пределах 39.07 - 43.44, сравнение с 42.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?
Самая низкая цена YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) за год составила 39.07. Сравнение с текущими 42.13 и 39.07 - 43.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDTY?
В прошлом YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.02 и -2.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.02
- Open
- 42.13
- Bid
- 42.13
- Ask
- 42.43
- Low
- 42.13
- High
- 42.13
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- -0.64%
- Годовое изменение
- -2.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%