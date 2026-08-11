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SDTY: YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

42.13 USD 0.11 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDTY за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.13, а максимальная — 42.13.

Следите за динамикой YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDTY сегодня?

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) сегодня оценивается на уровне 42.13. Инструмент торгуется в пределах 42.13 - 42.13, вчерашнее закрытие составило 42.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF в настоящее время оценивается в 42.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.48% и USD. Отслеживайте движения SDTY на графике в реальном времени.

Как купить акции SDTY?

Вы можете купить акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) по текущей цене 42.13. Ордера обычно размещаются около 42.13 или 42.43, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDTY?

Инвестирование в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 39.07 - 43.44 и текущей цены 42.13. Многие сравнивают 1.76% и -0.64% перед размещением ордеров на 42.13 или 42.43. Изучайте ежедневные изменения цены SDTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?

Самая высокая цена YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) за последний год составила 43.44. Акции заметно колебались в пределах 39.07 - 43.44, сравнение с 42.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF?

Самая низкая цена YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) за год составила 39.07. Сравнение с текущими 42.13 и 39.07 - 43.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDTY?

В прошлом YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.02 и -2.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.13 42.13
Годовой диапазон
39.07 43.44
Предыдущее закрытие
42.02
Open
42.13
Bid
42.13
Ask
42.43
Low
42.13
High
42.13
Объем
1
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
-0.64%
Годовое изменение
-2.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%