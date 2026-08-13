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SDTY: YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

41.88 USD 0.14 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDTY汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点41.82和高点42.15进行交易。

关注YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SDTY股票今天的价格是多少？

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为41.88。它在41.82 - 42.15范围内交易，昨天的收盘价为42.02，交易量达到32。SDTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.06%和USD。实时查看图表以跟踪SDTY走势。

如何购买SDTY股票？

您可以以41.88的当前价格购买YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而32和-0.59%显示市场活动。立即关注SDTY的实时图表更新。

如何投资SDTY股票？

投资YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围39.07 - 43.44和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较1.16%和。实时查看SDTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是43.44。在39.07 - 43.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF（SDTY）的最低价格为39.07。将其与当前的41.88和39.07 - 43.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDTY股票是什么时候拆分的？

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.02和-3.06%中可见。

日范围
41.82 42.15
年范围
39.07 43.44
前一天收盘价
42.02
开盘价
42.13
卖价
41.88
买价
42.18
最低价
41.82
最高价
42.15
交易量
32
日变化
-0.33%
月变化
1.16%
6个月变化
-1.23%
年变化
-3.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%