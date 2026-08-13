SDTY: YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
今日SDTY汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点41.82和高点42.15进行交易。
关注YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SDTY股票今天的价格是多少？
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为41.88。它在41.82 - 42.15范围内交易，昨天的收盘价为42.02，交易量达到32。SDTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.06%和USD。实时查看图表以跟踪SDTY走势。
如何购买SDTY股票？
您可以以41.88的当前价格购买YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而32和-0.59%显示市场活动。立即关注SDTY的实时图表更新。
如何投资SDTY股票？
投资YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围39.07 - 43.44和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较1.16%和。实时查看SDTY价格图表，了解每日变化。
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF的最高价格是43.44。在39.07 - 43.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF的绩效。
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF（SDTY）的最低价格为39.07。将其与当前的41.88和39.07 - 43.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SDTY股票是什么时候拆分的？
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.02和-3.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.02
- 开盘价
- 42.13
- 卖价
- 41.88
- 买价
- 42.18
- 最低价
- 41.82
- 最高价
- 42.15
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- -1.23%
- 年变化
- -3.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%