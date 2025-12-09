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SDP: ProShares UltraShort Utilities

23.74 USD 0.42 (1.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDP за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.82.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Utilities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDP сегодня?

ProShares UltraShort Utilities (SDP) сегодня оценивается на уровне 23.74. Инструмент торгуется в пределах 23.74 - 23.82, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Utilities?

ProShares UltraShort Utilities в настоящее время оценивается в 23.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 119.10% и USD. Отслеживайте движения SDP на графике в реальном времени.

Как купить акции SDP?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Utilities (SDP) по текущей цене 23.74. Ордера обычно размещаются около 23.74 или 24.04, тогда как 7 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDP?

Инвестирование в ProShares UltraShort Utilities предполагает учет годового диапазона 9.89 - 24.29 и текущей цены 23.74. Многие сравнивают 5.56% и 134.58% перед размещением ордеров на 23.74 или 24.04. Изучайте ежедневные изменения цены SDP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Utilities?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Utilities (SDP) за последний год составила 24.29. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 24.29, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Utilities на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Utilities?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Utilities (SDP) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 23.74 и 9.89 - 24.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDP?

В прошлом ProShares UltraShort Utilities проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и 119.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.74 23.82
Годовой диапазон
9.89 24.29
Предыдущее закрытие
23.32
Open
23.78
Bid
23.74
Ask
24.04
Low
23.74
High
23.82
Объем
7
Дневное изменение
1.80%
Месячное изменение
5.56%
6-месячное изменение
134.58%
Годовое изменение
119.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%