- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SDP: ProShares UltraShort Utilities
Курс SDP за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.82.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Utilities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SDP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDP сегодня?
ProShares UltraShort Utilities (SDP) сегодня оценивается на уровне 23.74. Инструмент торгуется в пределах 23.74 - 23.82, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Utilities?
ProShares UltraShort Utilities в настоящее время оценивается в 23.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 119.10% и USD. Отслеживайте движения SDP на графике в реальном времени.
Как купить акции SDP?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Utilities (SDP) по текущей цене 23.74. Ордера обычно размещаются около 23.74 или 24.04, тогда как 7 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDP?
Инвестирование в ProShares UltraShort Utilities предполагает учет годового диапазона 9.89 - 24.29 и текущей цены 23.74. Многие сравнивают 5.56% и 134.58% перед размещением ордеров на 23.74 или 24.04. Изучайте ежедневные изменения цены SDP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Utilities?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Utilities (SDP) за последний год составила 24.29. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 24.29, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Utilities на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Utilities?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Utilities (SDP) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 23.74 и 9.89 - 24.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDP?
В прошлом ProShares UltraShort Utilities проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и 119.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.32
- Open
- 23.78
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Low
- 23.74
- High
- 23.82
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- 134.58%
- Годовое изменение
- 119.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%