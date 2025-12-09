Курс SDP за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.82.

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