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SDP: ProShares UltraShort Utilities

23.32 USD 0.42 (1.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDP汇率已更改-1.77%。当日，交易品种以低点22.19和高点23.52进行交易。

关注ProShares UltraShort Utilities动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SDP新闻

常见问题解答

SDP股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Utilities股票今天的定价为23.32。它在22.19 - 23.52范围内交易，昨天的收盘价为23.74，交易量达到11。SDP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Utilities股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Utilities目前的价值为23.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注115.23%和USD。实时查看图表以跟踪SDP走势。

如何购买SDP股票？

您可以以23.32的当前价格购买ProShares UltraShort Utilities股票。订单通常设置在23.32或23.62附近，而11和5.09%显示市场活动。立即关注SDP的实时图表更新。

如何投资SDP股票？

投资ProShares UltraShort Utilities需要考虑年度范围9.89 - 24.29和当前价格23.32。许多人在以23.32或23.62下订单之前，会比较3.69%和。实时查看SDP价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Utilities股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Utilities的最高价格是24.29。在9.89 - 24.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Utilities的绩效。

ProShares UltraShort Utilities股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Utilities（SDP）的最低价格为9.89。将其与当前的23.32和9.89 - 24.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDP股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Utilities历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.74和115.23%中可见。

日范围
22.19 23.52
年范围
9.89 24.29
前一天收盘价
23.74
开盘价
22.19
卖价
23.32
买价
23.62
最低价
22.19
最高价
23.52
交易量
11
日变化
-1.77%
月变化
3.69%
6个月变化
130.43%
年变化
115.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%