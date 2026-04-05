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SDIV: Global X SuperDividend ETF
Курс SDIV за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.58, а максимальная — 24.81.
Следите за динамикой Global X SuperDividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDIV сегодня?
Global X SuperDividend ETF (SDIV) сегодня оценивается на уровне 24.66. Инструмент торгуется в пределах 24.58 - 24.81, вчерашнее закрытие составило 24.81, а торговый объем достиг 681. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X SuperDividend ETF?
Global X SuperDividend ETF в настоящее время оценивается в 24.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.23% и USD. Отслеживайте движения SDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции SDIV?
Вы можете купить акции Global X SuperDividend ETF (SDIV) по текущей цене 24.66. Ордера обычно размещаются около 24.66 или 24.96, тогда как 681 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDIV?
Инвестирование в Global X SuperDividend ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 26.44 и текущей цены 24.66. Многие сравнивают -0.96% и -5.34% перед размещением ордеров на 24.66 или 24.96. Изучайте ежедневные изменения цены SDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X SuperDividend ETF?
Самая высокая цена Global X SuperDividend ETF (SDIV) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 26.44, сравнение с 24.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X SuperDividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X SuperDividend ETF?
Самая низкая цена Global X SuperDividend ETF (SDIV) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 24.66 и 22.91 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDIV?
В прошлом Global X SuperDividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.81 и 4.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.81
- Open
- 24.73
- Bid
- 24.66
- Ask
- 24.96
- Low
- 24.58
- High
- 24.81
- Объем
- 681
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -5.34%
- Годовое изменение
- 4.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%