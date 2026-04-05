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SDIV: Global X SuperDividend ETF

24.66 USD 0.15 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDIV за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.58, а максимальная — 24.81.

Следите за динамикой Global X SuperDividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDIV сегодня?

Global X SuperDividend ETF (SDIV) сегодня оценивается на уровне 24.66. Инструмент торгуется в пределах 24.58 - 24.81, вчерашнее закрытие составило 24.81, а торговый объем достиг 681. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X SuperDividend ETF?

Global X SuperDividend ETF в настоящее время оценивается в 24.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.23% и USD. Отслеживайте движения SDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции SDIV?

Вы можете купить акции Global X SuperDividend ETF (SDIV) по текущей цене 24.66. Ордера обычно размещаются около 24.66 или 24.96, тогда как 681 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDIV?

Инвестирование в Global X SuperDividend ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 26.44 и текущей цены 24.66. Многие сравнивают -0.96% и -5.34% перед размещением ордеров на 24.66 или 24.96. Изучайте ежедневные изменения цены SDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X SuperDividend ETF?

Самая высокая цена Global X SuperDividend ETF (SDIV) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 26.44, сравнение с 24.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X SuperDividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X SuperDividend ETF?

Самая низкая цена Global X SuperDividend ETF (SDIV) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 24.66 и 22.91 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDIV?

В прошлом Global X SuperDividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.81 и 4.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.58 24.81
Годовой диапазон
22.91 26.44
Предыдущее закрытие
24.81
Open
24.73
Bid
24.66
Ask
24.96
Low
24.58
High
24.81
Объем
681
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-5.34%
Годовое изменение
4.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%