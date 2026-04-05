SDIV: Global X 超级红利 ETF
今日SDIV汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.75进行交易。
关注Global X 超级红利 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SDIV股票今天的价格是多少？
Global X 超级红利 ETF股票今天的定价为24.55。它在24.54 - 24.75范围内交易，昨天的收盘价为24.66，交易量达到719。SDIV的实时价格图表显示了这些更新。
Global X 超级红利 ETF股票是否支付股息？
Global X 超级红利 ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.76%和USD。实时查看图表以跟踪SDIV走势。
如何购买SDIV股票？
您可以以24.55的当前价格购买Global X 超级红利 ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而719和-0.61%显示市场活动。立即关注SDIV的实时图表更新。
如何投资SDIV股票？
投资Global X 超级红利 ETF需要考虑年度范围22.91 - 26.44和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较-1.41%和。实时查看SDIV价格图表，了解每日变化。
Global X 超级红利 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X 超级红利 ETF的最高价格是26.44。在22.91 - 26.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X 超级红利 ETF的绩效。
Global X 超级红利 ETF股票的最低价格是多少？
Global X 超级红利 ETF（SDIV）的最低价格为22.91。将其与当前的24.55和22.91 - 26.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SDIV股票是什么时候拆分的？
Global X 超级红利 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.66和3.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.66
- 开盘价
- 24.70
- 卖价
- 24.55
- 买价
- 24.85
- 最低价
- 24.54
- 最高价
- 24.75
- 交易量
- 719
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- -1.41%
- 6个月变化
- -5.76%
- 年变化
- 3.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%