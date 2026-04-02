- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SDG: iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
Курс SDG за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.39, а максимальная — 91.40.
Следите за динамикой iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SDG
- Global PMI Data Point To Sustained Manufacturing Spurt In July, Momentum Slows High Prices
- Behind The Index: How Only 1 In 8 Of 35,000 Stocks Makes It Into FTSE All-World Index
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Global Wealth Research - July 2026
- Demand For Consumer Services Has Been Volatile So Far In 2026 Due To Middle East War
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Global Growth Hits Highest Since February Amid Strengthening Service Sector Expansion
- Global PMI Shows Sustained Manufacturing Growth Surge, But Future Optimism Fades
- Global Exports Downturn Deepens In May As War Hits Trade In Services
- Consumer Service Providers Suffer Sharpest Hit Of All Business Sectors Since War Outbreak
- Sanderson Design выдала акции восьми топ-менеджерам
- S&P Global Services PMI: Slower Expansion In May
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Markets Rally As IPO Momentum Builds
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- CIO Weekly: Japan Shows Resilience
- Equity Outlook Q2 2026: Global Growth Holds Firm As Geopolitical Risk Simmers
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- Crisis In Transit: War’s Economic Fallout Is Only Beginning
- Capturing Consistent Return Streams In Capricious Equity Markets
- Global PMI Shows Manufacturing Resilience Tested Amid Surging Prices & Supply Chain Delays
- Global Manufacturers Report Safety Stock Building As War Stokes Supply And Price Concerns
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDG сегодня?
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) сегодня оценивается на уровне 91.39. Инструмент торгуется в пределах 91.39 - 91.40, вчерашнее закрытие составило 92.12, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF в настоящее время оценивается в 91.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.28% и USD. Отслеживайте движения SDG на графике в реальном времени.
Как купить акции SDG?
Вы можете купить акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) по текущей цене 91.39. Ордера обычно размещаются около 91.39 или 91.69, тогда как 3 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDG?
Инвестирование в iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF предполагает учет годового диапазона 79.77 - 92.90 и текущей цены 91.39. Многие сравнивают 2.35% и 6.47% перед размещением ордеров на 91.39 или 91.69. Изучайте ежедневные изменения цены SDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) за последний год составила 92.90. Акции заметно колебались в пределах 79.77 - 92.90, сравнение с 92.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) за год составила 79.77. Сравнение с текущими 91.39 и 79.77 - 92.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDG?
В прошлом iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.12 и 14.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.12
- Open
- 91.40
- Bid
- 91.39
- Ask
- 91.69
- Low
- 91.39
- High
- 91.40
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 6.47%
- Годовое изменение
- 14.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%