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SDG: iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

91.39 USD 0.73 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDG за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.39, а максимальная — 91.40.

Следите за динамикой iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDG сегодня?

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) сегодня оценивается на уровне 91.39. Инструмент торгуется в пределах 91.39 - 91.40, вчерашнее закрытие составило 92.12, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF в настоящее время оценивается в 91.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.28% и USD. Отслеживайте движения SDG на графике в реальном времени.

Как купить акции SDG?

Вы можете купить акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) по текущей цене 91.39. Ордера обычно размещаются около 91.39 или 91.69, тогда как 3 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDG?

Инвестирование в iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF предполагает учет годового диапазона 79.77 - 92.90 и текущей цены 91.39. Многие сравнивают 2.35% и 6.47% перед размещением ордеров на 91.39 или 91.69. Изучайте ежедневные изменения цены SDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) за последний год составила 92.90. Акции заметно колебались в пределах 79.77 - 92.90, сравнение с 92.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) за год составила 79.77. Сравнение с текущими 91.39 и 79.77 - 92.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDG?

В прошлом iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.12 и 14.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.39 91.40
Годовой диапазон
79.77 92.90
Предыдущее закрытие
92.12
Open
91.40
Bid
91.39
Ask
91.69
Low
91.39
High
91.40
Объем
3
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
6.47%
Годовое изменение
14.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%