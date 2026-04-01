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SDG: iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

91.50 USD 0.11 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点91.50和高点91.70进行交易。

关注iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDG新闻

常见问题解答

SDG股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF股票今天的定价为91.50。它在91.50 - 91.70范围内交易，昨天的收盘价为91.39，交易量达到2。SDG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF目前的价值为91.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.42%和USD。实时查看图表以跟踪SDG走势。

如何购买SDG股票？

您可以以91.50的当前价格购买iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF股票。订单通常设置在91.50或91.80附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注SDG的实时图表更新。

如何投资SDG股票？

投资iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF需要考虑年度范围79.77 - 92.90和当前价格91.50。许多人在以91.50或91.80下订单之前，会比较2.48%和。实时查看SDG价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF的最高价格是92.90。在79.77 - 92.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF的绩效。

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF（SDG）的最低价格为79.77。将其与当前的91.50和79.77 - 92.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDG股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.39和14.42%中可见。

日范围
91.50 91.70
年范围
79.77 92.90
前一天收盘价
91.39
开盘价
91.70
卖价
91.50
买价
91.80
最低价
91.50
最高价
91.70
交易量
2
日变化
0.12%
月变化
2.48%
6个月变化
6.59%
年变化
14.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%