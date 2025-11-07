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SDEM: Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

32.99 USD 0.13 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDEM за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.99, а максимальная — 33.04.

Следите за динамикой Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDEM сегодня?

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) сегодня оценивается на уровне 32.99. Инструмент торгуется в пределах 32.99 - 33.04, вчерашнее закрытие составило 33.12, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 32.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.41% и USD. Отслеживайте движения SDEM на графике в реальном времени.

Как купить акции SDEM?

Вы можете купить акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) по текущей цене 32.99. Ордера обычно размещаются около 32.99 или 33.29, тогда как 6 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDEM?

Инвестирование в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 27.08 - 34.14 и текущей цены 32.99. Многие сравнивают -0.96% и -0.54% перед размещением ордеров на 32.99 или 33.29. Изучайте ежедневные изменения цены SDEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 27.08 - 34.14, сравнение с 33.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) за год составила 27.08. Сравнение с текущими 32.99 и 27.08 - 34.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDEM?

В прошлом Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.12 и 18.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.99 33.04
Годовой диапазон
27.08 34.14
Предыдущее закрытие
33.12
Open
33.04
Bid
32.99
Ask
33.29
Low
32.99
High
33.04
Объем
6
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-0.54%
Годовое изменение
18.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%