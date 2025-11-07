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SDEM: Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
Курс SDEM за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.99, а максимальная — 33.04.
Следите за динамикой Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDEM сегодня?
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) сегодня оценивается на уровне 32.99. Инструмент торгуется в пределах 32.99 - 33.04, вчерашнее закрытие составило 33.12, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 32.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.41% и USD. Отслеживайте движения SDEM на графике в реальном времени.
Как купить акции SDEM?
Вы можете купить акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) по текущей цене 32.99. Ордера обычно размещаются около 32.99 или 33.29, тогда как 6 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDEM?
Инвестирование в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 27.08 - 34.14 и текущей цены 32.99. Многие сравнивают -0.96% и -0.54% перед размещением ордеров на 32.99 или 33.29. Изучайте ежедневные изменения цены SDEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 27.08 - 34.14, сравнение с 33.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) за год составила 27.08. Сравнение с текущими 32.99 и 27.08 - 34.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDEM?
В прошлом Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.12 и 18.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.12
- Open
- 33.04
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Low
- 32.99
- High
- 33.04
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -0.54%
- Годовое изменение
- 18.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%