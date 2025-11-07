SDEM: Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
今日SDEM汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.79进行交易。
关注Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDEM新闻
常见问题解答
SDEM股票今天的价格是多少？
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票今天的定价为32.66。它在32.66 - 32.79范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到6。SDEM的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.23%和USD。实时查看图表以跟踪SDEM走势。
如何购买SDEM股票？
您可以以32.66的当前价格购买Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而6和-0.40%显示市场活动。立即关注SDEM的实时图表更新。
如何投资SDEM股票？
投资Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF需要考虑年度范围27.08 - 34.14和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较-1.95%和。实时查看SDEM价格图表，了解每日变化。
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF的最高价格是34.14。在27.08 - 34.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF的绩效。
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF（SDEM）的最低价格为27.08。将其与当前的32.66和27.08 - 34.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SDEM股票是什么时候拆分的？
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和17.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.99
- 开盘价
- 32.79
- 卖价
- 32.66
- 买价
- 32.96
- 最低价
- 32.66
- 最高价
- 32.79
- 交易量
- 6
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -1.95%
- 6个月变化
- -1.54%
- 年变化
- 17.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%