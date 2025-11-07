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SDEM: Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

32.66 USD 0.33 (1.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDEM汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点32.66和高点32.79进行交易。

关注Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDEM新闻

常见问题解答

SDEM股票今天的价格是多少？

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票今天的定价为32.66。它在32.66 - 32.79范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到6。SDEM的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF目前的价值为32.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.23%和USD。实时查看图表以跟踪SDEM走势。

如何购买SDEM股票？

您可以以32.66的当前价格购买Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在32.66或32.96附近，而6和-0.40%显示市场活动。立即关注SDEM的实时图表更新。

如何投资SDEM股票？

投资Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF需要考虑年度范围27.08 - 34.14和当前价格32.66。许多人在以32.66或32.96下订单之前，会比较-1.95%和。实时查看SDEM价格图表，了解每日变化。

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF的最高价格是34.14。在27.08 - 34.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF的绩效。

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF（SDEM）的最低价格为27.08。将其与当前的32.66和27.08 - 34.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDEM股票是什么时候拆分的？

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和17.23%中可见。

日范围
32.66 32.79
年范围
27.08 34.14
前一天收盘价
32.99
开盘价
32.79
卖价
32.66
买价
32.96
最低价
32.66
最高价
32.79
交易量
6
日变化
-1.00%
月变化
-1.95%
6个月变化
-1.54%
年变化
17.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%