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SDCI: USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
Курс SDCI за сегодня изменился на 2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.97, а максимальная — 29.41.
Следите за динамикой USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDCI сегодня?
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) сегодня оценивается на уровне 29.37. Инструмент торгуется в пределах 28.97 - 29.41, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 157. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund в настоящее время оценивается в 29.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.70% и USD. Отслеживайте движения SDCI на графике в реальном времени.
Как купить акции SDCI?
Вы можете купить акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) по текущей цене 29.37. Ордера обычно размещаются около 29.37 или 29.67, тогда как 157 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDCI?
Инвестирование в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund предполагает учет годового диапазона 21.97 - 29.52 и текущей цены 29.37. Многие сравнивают 3.42% и 18.33% перед размещением ордеров на 29.37 или 29.67. Изучайте ежедневные изменения цены SDCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?
Самая высокая цена USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) за последний год составила 29.52. Акции заметно колебались в пределах 21.97 - 29.52, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?
Самая низкая цена USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) за год составила 21.97. Сравнение с текущими 29.37 и 21.97 - 29.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDCI?
В прошлом USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 27.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.53
- Open
- 29.01
- Bid
- 29.37
- Ask
- 29.67
- Low
- 28.97
- High
- 29.41
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- 2.94%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 18.33%
- Годовое изменение
- 27.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%