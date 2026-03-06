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SDCI: USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

29.37 USD 0.84 (2.94%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDCI за сегодня изменился на 2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.97, а максимальная — 29.41.

Следите за динамикой USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDCI сегодня?

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) сегодня оценивается на уровне 29.37. Инструмент торгуется в пределах 28.97 - 29.41, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 157. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund в настоящее время оценивается в 29.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.70% и USD. Отслеживайте движения SDCI на графике в реальном времени.

Как купить акции SDCI?

Вы можете купить акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) по текущей цене 29.37. Ордера обычно размещаются около 29.37 или 29.67, тогда как 157 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDCI?

Инвестирование в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund предполагает учет годового диапазона 21.97 - 29.52 и текущей цены 29.37. Многие сравнивают 3.42% и 18.33% перед размещением ордеров на 29.37 или 29.67. Изучайте ежедневные изменения цены SDCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?

Самая высокая цена USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) за последний год составила 29.52. Акции заметно колебались в пределах 21.97 - 29.52, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund?

Самая низкая цена USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) за год составила 21.97. Сравнение с текущими 29.37 и 21.97 - 29.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDCI?

В прошлом USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 27.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.97 29.41
Годовой диапазон
21.97 29.52
Предыдущее закрытие
28.53
Open
29.01
Bid
29.37
Ask
29.67
Low
28.97
High
29.41
Объем
157
Дневное изменение
2.94%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
18.33%
Годовое изменение
27.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%